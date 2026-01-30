Экс-ректору СГМУ Горбатовой приговор оставили без изменений. Мнение журналиста

25 марта состоялось заседание Архангельского Областного суда по поводу жалобы на решение Октябрьского районного суда о вынесении обвинительного приговора экс-ректору СГМУ Горбатовой Любови Николаевной. Областной суд не нашёл в доводах защиты веских оснований для изменения решения районного суда, приговор суда вступил в силу.

ИА «Rusnord» уже писал на эту тему - «Почему хотят посадить экс-ректора СГМУ Горбатову», где, проведя журналистское расследование на основе документов, автор выразил сомнение в её виновности и даже выдвинули свою версию происходящих событий.

Работая с документами защиты и обвинительного решения Октябрьского районного суда, меня не покидало глубокое сомнение в верности линии защиты Любови Николаевны.

Обвиняемая, конечно, человек не бедный и могла себе позволить начать работу с дорогим и известным московским адвокатом, полностью доверяя ему и слушала его рекомендации (читая его речь на процессе я в этом тоже ни на минуту не усомнился , но...).

Но есть нюансы , на которые обратили внимание я и суд.

Во- первых , в приговоре суда, отмечено :

- Доводы защиты о том , что «СГМУ» как юридическое лицо имело прямую заинтересованность в исходе уголовного дела, обусловленную финансовой зависимостью от наличия иностранных студентов и репутационными рисками , объективно ничем не подтверждалось , в том числе и документами.

Действительно, в своём журналистском расследовании я это сразу понял, постарался найти и нашёл прямые доказательства того, что запрашивал суд. Правда, не имея финансовых возможностей, да и не ставя себе цель «нарыть» кучу доказательств, я ограничился только небольшими фактами. Но у меня они были, а у защиты - нет.

Но именно это должно быть краеугольным камнем в линии защиты.

Дальше - больше.

Во-вторых, мне было совершенно непонятно, зачем в суд пригласили столько свидетелей не по существу - 10 человек! Без сомнения, они все люди уважаемы и достойные, их хорошо знают в городе. Но зачем суду их свидетельские показания, где они очень доброжелательно оценивали обвиняемую? Суд формален и принимает свои решения на основе закона и внутреннего убеждения. Разве эти 10 человек смогли сформировать «информационное поле»? Когда все СМИ хранили молчание по сущности и глубине процесса. Даже когда я начал собирать материал для своей предыдущей публикации и пролистал все публикации, я там ничего не нашёл, только информационный шлейф. Разумеется, суд не принял во внимание их показания.

В-третьих , изучив документы, я не понял - а зачем было заказывать исследование и заключение «Акт правового аудита проведённый Доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедры правовых дисциплин высшей школы государственного аудита Ю.А. Крохиной», который, наверняка, стоил больших денег, а у суда вызвал только раздражение (у меня даже сложилось представление о том, что суд посчитал его попыткой навязать ему авторитетное мнение ), о чём суд заявил в приговоре:

- заключение специалиста Крохиной Ю.А. как и её показания, являются частным суждением, относительно установленных обстоятельств, что является исключительной компетенцией суда.

Более того, суд выносит решение относительно заслуженного человека, который в первый раз попал под следствие, возможно неправильно понимая модель защиты репутации СГМУ:

- При этом суд приходит к выводу, что исправление Горбатовой Л.Н. и достижение превентивных целей наказания невозможно без её изоляции от общества.

Назначение ей наказания, не связанного с изоляцией от общества, не будет способствовать целям исправления подсудимой.

Неожиданно очень суровое решение. Не стало ли заключение специалиста Крохиной Ю.А. причиной такого комментария?

В-четвёртых, моё внимание привлекло обращение Любови Николаевны к землякам, где она пишет о своей невиновности и тяжёлых условиях её содержание под стражей. Прочитав комментарии, можно было сделать вывод , что поддержала её 1/3 читателей, а остальные её обращение не поняли, более того, отнеслись негативно. Это не способствовало формированию положительного общественного мнения. Не знаю, возможно и существует положительная практика таких обращений, но мне она неизвестна. Представьте, если бы линия защиты нигилистки Веры Засулич, покушавшейся на губернатора Трепова, была бы такой же. Думаю, её точно бы посадили на 15 лет.

На публикацию ИА « Rusnord» по делу Горбатовой не было ни одной отрицательной реакции, читатели поняли суть дела и наше конспирологическое видение ситуации, статья вызвала широкий общественный резонанс.

Защита Горбатовой, без сомнения, высоко профессиональные люди , но что-то здесь пошло не так. Особенно меня поразил факт их сотрудничества с одним рейтинговым информационным агентством, который не опубликовал ни одного материала в защиту Любови Николаевной, а что было опубликовано, не вызвало положительного общественного резонанса.

Однако, отрицательный результат в этом нашумевшем деле, наверное, послужит уроком и вызовет корректировку линии защиты, поскольку , понятно, что это не конец тяжбы. Скорее всего приговор будет обжалован в кассационном суде.

Михаил Скоморохов