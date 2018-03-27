Архангельскому убийце, спустившему труп в туалет прямого падения, дали 8 лет

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 25.09.2024 в отношении ранее несудимого 19-летнего местного жителя, осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что он в июне 2024 года, находясь в состоянии опьянения, в доме № 99 по ул. КЛДК в г. Архангельске с целью убийства нанес 39-летнему мужчине не менее 16 ударов головой, руками и ногами в голову и туловище. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После содеянного, убедившись, что потерпевший умер, переместил и сбросил труп в туалет.

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда удовлетворен в размере 2 миллиона рублей.

В соответствии с позицией прокурора-апеллятора апелляционную жалобу стороны защиты о чрезмерной суровости назначенного наказания и неправильной уголовно-правовой оценке судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.