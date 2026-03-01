В Колмогорский уезд для сыска серебряной руды. Из прошлого Поморья

В Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел хранилась датированная 1671 годом «Указная память из Приказа Большого Дворца в Новгородский Приказ, о повелении Вологодскому и Колмогорскому воеводам, чтобы они содействовали рудознатцам, отправленным в Колмогорский уезд для сыска серебряной руды».

Серебряная руда в Колмогорском уезде? В исторических документах упоминания о залежах серебра в здешних землях не встречались. Или всё-таки были основания для поисков?

Ответы нашлись в тексте «Указной памяти». Приводится в редакции, предложенной в сборнике «Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею. Т. 4. 1645-1676»» (СПб, 1842): «Лѣта 7179 Іюня въ G день, по Государеву Цареву и Великого Князя Алексѣя Михайловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіп Самодержца, указу, память думному дворянину Артемону Сергѣевичу Матвѣеву, да дьякомъ Грнгорью Богданову, да Ивану Патрекѣеву да Якову Поздышову. Великій Государь Царь и Великій Князь Алексѣй Михаиловичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіп Самодержецъ, указалъ: послать изъ Приказу Бол того Дворца въ Колмогорской уѣздъ, Кирилова монастыря, что на Бѣлѣ-озерѣ, въ вотчину Умбу, для сыску серебреныя руды,жилца салдацкого строю маеора ОноФрея Мамкѣева, да съ нимъ подьячего, да трехъ человѣкъ рудознатныхъ серебрениковъ, да старца, да трубника; а для тоѣ посылки, отъ Вологды до Колмогоръ и до Кириловскія вотчины Умбы, и назадъ до Вологды, для водяного ходу, дати ему въ тѣхъ городѣхъ судно съ спастьми и гребцовъ, сколко человѣкъ пригоже; а для сыску серебреныя руды дать на Колмогорахъ снасти, каковы къ тому дѣлу надобны., и кузнецовъ съ снастьми жъ и работныхъ люден, до отдѣлки, сколко человѣкъ пригоже, по розсмотрѣныо воеводъ и противъего ОпоФрѣевы и рудознатныхъ серебрениковъ сказки, чтобъ серебрепой руды сыскъни за чѣмъ не сталъ, и послать о томъ на Вологду и на Колмогоры къ воеводамъ свои Государевы грамоты изъ Новгородского Приказу.— II по Государеву Цареву и Великого Князя Алексѣя Михаиловича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіп Самодержца, указу, думному дворянину Артемону Сергѣевичу Матвѣеву, да дьякомъ Грнгорыо Богданову, да Ивану Патрекѣеву да Якову Поздышову, учпнити о томъ по указу Великого Государя».

На Терский берег Белого моря, в Умбу через Колмогоры должна отправиться поисковая экспедиция во главе с майором Онофреем Мамкеевым. С ним следуют другие белозерцы: подьячий, три рудознатца-серебряника, старец и трубник. О ролях двух последних членов отряда можно лишь гадать. Судно с гребцами должно доставить поисковиков из Вологды до Колмогор (Холмогоры — с конца XVII века), где на борт следует погрузить необходимые для работ орудия труда (снасти) и «кузнецовъ съ снастьми жъ и работныхъ люден, до отдѣлки, сколко человѣкъ пригоже».

Для организации столь солидного мероприятия имелись причины. Во второй половине XVII века некоторые архангельские и колмогорские промысловики после возвращения с Терского берега стали продавать самородное серебро, им они порой рассчитывались за долги перед имевшими в Колмогорах подворья монастырями. При этом конкретные места находок серебра они никому не называли.

В 1669 году начальник Рыбного двора Белозерского уезда Пётр Елисеевич Моложенинов получил царскую грамоту о сборе сведений об известных в крае рудах. Ему стало известно, что крестьяне находят вблизи Кандалакши серебро и даже продают его монахам для изготовления крестов и других церковных предметов. Возможно, именно эти сведения и послужили основанием для издания царского указа 1671 года.Только вот безуспешной оказалась поисковая экспедиция — не обнаружили месторождения майор Мамкеев с товарищами.

В 1719 году Петр I издал указ («Берг-привилегия») о поощрении горного дела через предоставление промышленникам соответствующих прав и привилегий от государства и вознаграждения лиц, нашедших руду. В 1720 отыскался в Умбе крестьянин, который заявил властям, что им «приисканы руды» и он готов указать за деньги место их добычи. Не успел — убили его земляки и дом сожгли.

В 1721 году «капитан рудных дел» Василий Лодыгин в Кандалакше и Умбе «стращал кнутом» местных жителей, требуя выдать расположение месторождений. Не открыли тайны терчане.

Лишь в 1731 году активными поисками серебра занялись архангелогородские купцы Егор Собинский, Фёдор Прядунов и Фёдор Чирцов. В 1732 году начаты официальные разработки серебра на небольшом острове Медвежьем (на фото из tamtravel.ru), который находится в Порьей губе Белого моря. Увы, запасов там хватило лишь на 10 лет. В 1740 году рудник закрыт. Впрочем, добытое на острове серебро позволило некоторым поморам сколотить приличные начальные капиталы. Вполне возможно, что не все известные нашим предкам серебряные месторождения найдены и где-то на чердаках северных деревенских домов хранятся карты с их обозначениями. Надо искать.

Александр Чашев