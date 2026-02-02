Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

В томе 10 сборника «Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою коммиссиею» (СПб, 1867) опубликована датированная «сентября 6 — октября 17» 1682 года «Челобитная Архангельских и Колмогорских пушкарей и затинщиков о назначении им денежного и хлебного жалованья в том же размере, в каком получают Двинские и Архангельские стрелцы».

Пушкарями с начала XV века именовались артиллеристы. Затинщики обслуживали крепостную артиллерию малого калибра — затинные пищали. Название произошло от слова «затин» — пространство за крепостной стеной.

Кроме пушкарей и затинщиков к пушкарскому воинскому разряду относились мастера, изготовлявшие и чинившие «наряд» (кузнецы), а также крепостные служители – воротники, рассыльщики и сторожа.

Согласно документам Разрядного приказа московские стрельцы в XVII веке получали 4–5 рублей в год; городовые (в прочих городах) стрельцы — 3 рубля. Дополнительно им выдавали хлебное довольствие и предоставляли льготы по налогам. Например, соловецкие стрельцы получали 3 рубля деньгами, 3 четверти ржи и 3 четверти овса в год.

Увы, жалования и натуральных выплат стрельцам не хватало. Усугублялось их положение во второй половине XVII века долгими задержками положенных выплат, зачастую урезаемых поборами сотников и полковников в свою пользу.

15 мая 1682 года произошёл мятеж московских стрельцов, известный в истории как «Стрелецкий бунт», в результате которого фактической правительницей страны стала царевна Софья Алексеевна при номинальном царствовании малолетних братьев Петра и Ивана. После этого мятежа царевна повелела расформировать 11 из 19 московских стрелецких полков.

Положение пушкарей во второй половине XVII века было ещё более удручающим. Их жалованье в городах составляло от 2 рублей 50 копеек до 3 рублей в год. При этом нестроевые чины получали по 2 рубля.

Не от хорошей жизни написали челобитную и северные пушкари Текст её приводится в редакции «Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою коммиссиею» 1867 года:

«Царемъ государемъ и великимъ княземъ Іоанну Алексѣевичи», Петру Алексѣевичи», всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцамъ, бьютъ челомъ холопи ваши Архангелского города и Колмогорскіе пушкари и затинщики Алешка Пругавинъ съ товарищи, тритцать одинъ человѣкъ. Въ прошлыхъ, госудашему великихъ государей , блаженные памяти великому государю царю н великому князю Алексѣю Михайловичи», всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу , и брату вашему блаженные намяти великому государю царю и великому князю Ѳеодору Алексѣевичи», всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцу, и вамъ великимъ государемъ служимъ пушкарскую службу».

Грамотей Алешка Пругавин от имени тридцати одного товарища, назвав великих князей и царей, которым они служили, далее пожаловался на исполняемые ими повинности, не имеющие прямого отношения к пушкарскому делу:

«а съ той пушкарской службы посылаютъ насъ холопей вашихъ къ Москвѣ гонцами и за казиами , и за колодинками, и въ Сибирскіе городы , и въ Колской и въ Пустозерокой остроги, и въ иные городы съ вашими великихъ государей грамотами и сѣ колодниками».

И затем приступил к изложению главных обид:

«и у пушекъ и у зелейного дѣла бываемъ безъ корму. Да мы жъ холопи ваши были въ прошлыхъ годѣхъ на службѣ съ воеводою съ Иваномъ Мещериновымъ подъ Соловецкимъ монастыремъ съ пушками ; а вашего великихъ государей жалованья намъ за ту пушкарскую службу даетца хлѣбного по двѣ четьи ржи по двѣ четьи ячмени, по двѣ четьи овса человѣку на годъ, въ роздаточную стрѣлецкую мѣру».

Если натуральные выдачи, пусть в недостаточных объёмах, выдавалось челобитчикам, положенные по закону деньги им приходилось зарабатывать иными трудами:

«а вмѣсто денежного жалованья ходили мы холопи ваши у Архангелского города и на Колмогорахъ въ съѣзжихъ избахъ и въ таможняхъ у головъ и у данныхъ цѣловалниковъ изъ ѣзду и изъ хоженого , и тѣмъ мы кормились».

Съезжая изба (приказная изба) — в России XVII века орган местной государственной власти при городовых воеводах. Находился в центрах уездов. Целовальники — государственные служащие, которые исполняли судебные, финансовые, таможенные и полицейские обязанности.

Только и этой возможности хоть что-то заработать на пропитание холмогорских пушкарей и затинщиков вдруг лишили в пользу стрельцов:

«А въ прошломъ, государи, во 190 году, по вашей великихъ государей грамотѣ, а по челобитью Ухтостровской волости Сергѣя Грибанова съ товарищи , велѣно ходить въ съѣзжихъ избахъ и у иныхъ дѣлъ Колмогорским стрѣлцомъ изъ ѣзду и изъ хоженого жъ, а намъ холопемъ вашимъ въ съѣзжей избѣ противъ прежняго (ходить) не велѣно и отъ ходбымы отставлены».

Результат:

«и отъ того мы оскудали и одолжали и помираемъ голодомъ, а въ промыслы ивъ работы изъ городовъ насъ не пустятъ , и женишка и дѣтишка наши межъ дворъ скитаютца и помираютъ голодною смертію, а вашимъ великихъ государей хлѣбнымъ жалованьемъ прокормигца нечемъ, а денежного жалованья намъ не даетца , и въ томъ мы бѣдные до конца разорились и погибли»

И в завершении челобитной мольбы и призывы оказать царскую милость:

«Милосердый государи цари и великій князи Іоаннъ Алексѣевичъ , Петръ Алексѣевичъ , всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцы , пожалуйте насъ холопеіі своихъ, велите, государи, въ томъ свое царское милостивое разсмотрѣніе надъ нами учинить и свое великихъ государей денежное и хлѣбное жалованье давать намъ противъ Двинскихъ и Архангелского города стрѣлцовъ , чѣмъ бы намъ было прокормитца, чтобъ намъ холопемъ вашимъ безъ вашего государского денежного жаловаиья, служа ваша государская служба, огъ скудости съ женишками и съ дѣтишками въ конецъ не разорите и не погибнуть, и о томъ велите, государи, на Двину дать свою великихъ государей грамоту. Цари государи , смилуйтеся , пожалуйте».

Русская пословица гласит: «До неба высоко, до царя далеко». Промолчали цари. Не нашлось документальных следов вымаливаемой архангельскими и холмогорскими пушкарями грамоты.

Александр Чашев