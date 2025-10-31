Без пороху быть опасно. Из прошлого Поморья

В документах Главного Архива Министерства Иностранных Дел Российской Империи имеется датированная 22 октября 1680 года «Отписка царю двинского воеводы Богдана Ордина-Нащокина об испрошении разрешения на покупку у голландского купца Гартмана 1000 пудов пороху для гг. Архангельска и Холмогор». (Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 9. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1875.,122).

В 1680 году на престоле восседал Федор Алексеевич — Государь, Царь и Великий Князь всея Руси из династии Романовых, сын царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, старший брат царей Ивана V (родной) и Петра I (единокровный).

Отписка приведена в начальной редакции:

«Государю царю и великому князю Феодору Алексѣевичю, всеа Великія и Малыя о Бѣлыя Росіи самодержцу, холопа твои Богдашко Ордннъ - Нащокинъ, Мптка Стефановъ челомъ быотъ. Но двинской записной пушечныхъ запасовъ книгѣ, у 188 года въ нынѣшней во 181) годъ въ твоей великого государя казнѣ у Архангелского города и на Колмогорахъ наличного пороху 186 пудъ; и въ нынѣшнемъ же во 181) году, сентября въ 26 день, у Архангелского города въ съѣзжей избѣ Галанскія земли торговой иноземецъ Данило Артманъ сказалъ намъ холопемъ твоимъ: прислано де къ нему Данилѣ изъ-за моря отъ торговыхъ иноземцевъ на нынѣшнюю городскую ярмонку на кораблѣхъ на продажу 1.000 пудъ пороху въ 330 бочкахъ, и того де пороху на нынѣшней городской ярмопкѣ у него Данила никто не купили; а безъ пороху, государь, у Архангелского города и на Колмогорахъ быть опасно, и въ твою великого государя казну того пороху у него Данила, безъ твоего великого государя указу, купить мы холопи тцон не смѣли. 11 о покупкѣ того пороху,великій государь царь и великій князь Феодоръ Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, что укажешь?»

Следует сказать, что в эти годы производство пороха находилось в руках частных производителей, которых называли «пороховыми уговорщиками». Каждый «уговорщик» договаривался с Пушкарским приказом о размере ежегодной поставки пороха и его цене. Ими изготовлялось от 3 до 8 тысяч пудов пороха в год (Артиллерийский журнал. 1842. № 1. С. 1.12), которого было достаточно для нужд русской армии в мирное время. По неизвестной причине Архангельск и Холмогоры в 1680 году не смогли пополнить запасы пороха за счёт поставок по разнарядке Пушкарского приказа и вынуждены были просить разрешение на закупки у голландского купца Гартмана. К сожалению, ответ на конечный вопрос отписки неизвестен: что указал самодержец на просьбу двинского воеводы Богдана Ордина-Нащокина остаётся только предполагать.

Александр Чашев

На фото «Воспроизведение вида Архангельска с карты России Класа Янсона Виссхера 1651 г.» из государственного исторического музея.