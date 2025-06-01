Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лицом к лицу с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья прошли испытание очередной сессией. И кроме того…

Группа городских парламентариев приняла участие во встрече лавы Архангельска Дмитрия Морева с жителями Октябрьского округа.

Обсуждались животрепещущие вопросы ремонта дворовых проездов, медицины (специально был приглашен профильный министр областного правительства Александр Герштанский), состояние и перспективы расселения аварийных домов.

Самым волнующим вопросом для жителей стал ремонт Талажской эстакады, по которой утром на работу ездят многие горожане. Сейчас закуплены балки для ремонта, и подрядчик с администрацией города планируют завершить работы к концу августа — началу сентября 2025 года.

Депутаты поделились впечатлениями от встречи.

Кристина Саблина:

- Встреча ещё раз подтвердила, что открытый диалог с жителями — это залог успешного развития города. Очень радует, что горожане активно делились своими идеями и предложениями.

Михаил Хохулин:

- Встреча прошла конструктивно и продуктивно. Администрация города готова продолжить диалог с жителями и совместными усилиями улучшать качество жизни в нашем городе! Это мероприятие стало возможностью обсудить актуальные проблемы жителей округа и совместно искать пути их решения.

Александр Кузнецов:

- Основные темы касались ЖКХ, аварийного жилья, дорог и благоустройства. Диалог был открытым, глава подробно ответил на все вопросы, а некоторые локальные проблемы уже взяты в работу.

Еще была встреча такого же формата в Цигломени.

Там Дмитрий Морев рассказал о мерах поддержки и новых региональных проектах, предложенных губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Среди них — «Комфортное Поморье», «Поморское долголетие», «Семья Поморья» и другие. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни северян.

 Жители задали множество вопросов и поделились своими проблемами. На встрече обсуждались возможные пути их решения. 

 Владимир Хотеновский, зампред гордумы:

Надеемся, что при формировании бюджета города будут предусмотрены средства на реализацию тех или иных мероприятий.

Свой взгляд представила депутат от Цигломени Наталья Братина:

- Такие встречи — это гораздо больше, чем просто ответы на обращения. Это живой разговор, возможность высказаться и получить разъяснения из первых уст, понять позиции друг друга, услышать аргументы власти и понять перспективы решения проблем. 

Председатель городского парламента Иван Воронцов вместе с Дмитрием Моревым совершил рабочую поездку в Соломбалу. Два первых лица города… это солидно.

Были отмечены чистота и озеленение, появилось много мест для отдыха горожан. Как раз то самое комфортное Поморье, за которое ратуем.

Иван Воронцов:

- Мы сошлись во мнении, что наибольшие изменения произошли именно за последние годы. Во многом благодаря президентским нацпроектам и поддержке со стороны губернатора Александра Цыбульского. Безусловно, есть ещё проблемные моменты, над которыми предстоит работать и развивать инфраструктуру. Все это мы видим и продолжаем работать во благо Северного округа и Архангельска в целом. 

28 июнь 12:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Операция «Народ как лев». Размышления израильского диванного эксперта
В Устьянском округе ширится гражданское противостояние между властью и народом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (378)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20