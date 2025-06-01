Лицом к лицу с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья прошли испытание очередной сессией. И кроме того…

Группа городских парламентариев приняла участие во встрече лавы Архангельска Дмитрия Морева с жителями Октябрьского округа.

Обсуждались животрепещущие вопросы ремонта дворовых проездов, медицины (специально был приглашен профильный министр областного правительства Александр Герштанский), состояние и перспективы расселения аварийных домов.

Самым волнующим вопросом для жителей стал ремонт Талажской эстакады, по которой утром на работу ездят многие горожане. Сейчас закуплены балки для ремонта, и подрядчик с администрацией города планируют завершить работы к концу августа — началу сентября 2025 года.

Депутаты поделились впечатлениями от встречи.

Кристина Саблина:

- Встреча ещё раз подтвердила, что открытый диалог с жителями — это залог успешного развития города. Очень радует, что горожане активно делились своими идеями и предложениями.

Михаил Хохулин:

- Встреча прошла конструктивно и продуктивно. Администрация города готова продолжить диалог с жителями и совместными усилиями улучшать качество жизни в нашем городе! Это мероприятие стало возможностью обсудить актуальные проблемы жителей округа и совместно искать пути их решения.

Александр Кузнецов:

- Основные темы касались ЖКХ, аварийного жилья, дорог и благоустройства. Диалог был открытым, глава подробно ответил на все вопросы, а некоторые локальные проблемы уже взяты в работу.

Еще была встреча такого же формата в Цигломени.

Там Дмитрий Морев рассказал о мерах поддержки и новых региональных проектах, предложенных губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Среди них — «Комфортное Поморье», «Поморское долголетие», «Семья Поморья» и другие. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни северян.



Жители задали множество вопросов и поделились своими проблемами. На встрече обсуждались возможные пути их решения.

Владимир Хотеновский, зампред гордумы:

- Надеемся, что при формировании бюджета города будут предусмотрены средства на реализацию тех или иных мероприятий.

Свой взгляд представила депутат от Цигломени Наталья Братина:

- Такие встречи — это гораздо больше, чем просто ответы на обращения. Это живой разговор, возможность высказаться и получить разъяснения из первых уст, понять позиции друг друга, услышать аргументы власти и понять перспективы решения проблем.

Председатель городского парламента Иван Воронцов вместе с Дмитрием Моревым совершил рабочую поездку в Соломбалу. Два первых лица города… это солидно.

Были отмечены чистота и озеленение, появилось много мест для отдыха горожан. Как раз то самое комфортное Поморье, за которое ратуем.

Иван Воронцов:

- Мы сошлись во мнении, что наибольшие изменения произошли именно за последние годы. Во многом благодаря президентским нацпроектам и поддержке со стороны губернатора Александра Цыбульского. Безусловно, есть ещё проблемные моменты, над которыми предстоит работать и развивать инфраструктуру. Все это мы видим и продолжаем работать во благо Северного округа и Архангельска в целом.