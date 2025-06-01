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Лепутаты Архангельской городской Думы оценили прошедший отопительный сезон на троечку

На прошедшей сессии Архангельской городской Думы депутаты заслушали отчёт о завершении отопительного сезона 2024–2025 годов, а также о ходе подготовки к следующему. С докладом выступил глава департамента городского хозяйства Николай Худяков.

 Он рассказал о ключевых задачах, выполненных в рамках подготовки к отопительному периоду, о взаимодействии с Ростехнадзором, проверках и устранении выявленных нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры, а также о работе ресурсоснабжающих организаций. Были затронуты и локальные аварийные ситуации, произошедшие на теплосетях в зимний период.

 Особое внимание уделили мерам, предпринимаемым сейчас для успешного старта следующего отопительного сезона. По словам Николая Худякова, Архангельск впервые с 2013 года получил паспорт готовности к зиме, однако в начале отопительного периода возникли сложности.

 «При переходе на зимний режим у Архангельской ТЭЦ выявились дефекты на тепловых сетях, которых ранее не фиксировали. Это повлияло на качество теплоснабжения потребителей», — пояснил Николай Худяков.

 Он также отметил, что вновь нарушены сроки подключения горячей воды после завершения гидравлических испытаний. На подготовку к новому сезону власти планируют направить 2,4 миллиарда рублей из различных источников финансирования.

 В числе самых острых текущих проблем — задержка с подачей горячей воды. На момент заседания 23 жилых дома оставались без горячего водоснабжения из-за аварии на улице Касаткиной. Работы по устранению планируется завершить сегодня, а уже завтра горячее водоснабжение должно быть восстановлено полностью. 

 Депутат городской Думы Алексей Бельков задал вопрос о причинах переноса повторных гидравлических испытаний с августа на конец июля. Николай Худяков объяснил, что это сделано для того, чтобы провести необходимые ремонтные работы в августе и не затрагивать сентябрь, когда начинается учебный год. 

25 июнь 17:40 | : Политика / Экономика

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