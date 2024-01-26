Женщины о женском и не только. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей короткой рабочей неделе народные избранники столицы Поморья продолжали вершить малые, но добрые дела.

Депутаты городского парламента из прекрасной половины человечества депутаты Кристина Саблина, Ксения Корюкина, Елена Ануфриева, Ольга Шананина, Наталья Братина и Мария Харченко приняли активное участие в заседание Женской палаты, которое прошло под гостеприимными сводами санатория «Беломорье».

Главная тема – поддержка семей, особенно многодетных, как залог будущего страны.

Парламентарии делятся впечатлениями.

Ксения Корюкина:

- Два дня работы и общения с замечательными, активными женщинами наполнили энергией и зарядили на дальнейшую работу. Благодарю Елену Андреевну Вторыгину, идейного вдохновителя и организатора Женской палаты депутатов, за приглашение участвовать в заседании, за создание очень комфортной и способствующей продуктивной работе обстановки.

Кристина Саблина:

- Обсудили очень глубокие темы- тема Семьи как всегда самая трепетная. Также темы материнства и отцовства. Как предпринимателю, мне стала интересна тема семейного бизнеса. Сейчас она рассматривается в ГосДуме.

Лидер фракции ЛДПР Мария Харченко провела прием граждан, вникая и решая их наболевшие проблемы.

Так, жители округа Майская горка обратились к своему представителю в законодательной власти города с жалобой на отсутствие рабочей сети дренажно-ливневой канализации, на складирование снега при уборке и ненадлежащее состояние дорог.

Речь шла о домах, расположенных по улицам Донская, Российская, Уральская, Минская и Холмогорская. К слову, выровнять и отсыпать дороги по этим улицам власти города обещали еще в 2017 году, однако, жители домов зачастую сами вынуждены отсыпать дорогу. В межсезонье все дороги превращаются в сплошную грязь, а именно по ним маленькие жители округа ходят в школу.

Мария Борисовна рассказывает о принятых мерах:

- По вопросу вывоза снега связалась с руководством АО «Мезенского дорожного управления», на место отправили трактор, который расчистил дорогу, снег вывезли. По вопросу ремонта сети дренажно-ливневой канализации подготовлю соответствующие поправки в бюджет для выделения средств на ремонт и замену труб. Продолжу работу и по вопросу отсыпки дорог по указанным улицам в летний период.

Но и коллеги-мужчины не отставали в активности.

Михаил Иванов принял участие в лыжной Спартакиаде для сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Название «Начни с себя – 2024» говорит само за себя – не только призывать к здоровому образу жизни, но и показывать пример.

Городской парламентарий вышел на старт лыжной гонки.

Михаил Иванов:

- Мой старт был назначен на дистанцию 2 км. Покрытие трассы в большей части состояло из мерзлого снега, но хочется отметить отличную подготовку трассы для соревнований. Лыжи катили хорошо, поэтому дистанцию удалось преодолеть даже быстрее, чем я ожидал.

О том, как мужчины-депутаты поздравляли архангелогородок с их весенним Днем, читайте здесь.