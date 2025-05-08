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Вместе они - сила. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Хотя прошедшая рабочая неделя была до приятности короткой, но и не ней народные избранники столицы Поморья успели проявить себя.

Так, в Молодежном центре Архангельска состоялся форум Комитета семей воинов Отечества по Северо-Западному Федеральному округу. Конечно, присутствовали приглашенные члены семей участников специальной военной операции. Спикерами выступили губернатор региона Александр Цыбульский, федеральный инспектор по Архангельской области и НАО Андрей Панов, духовный наставник КСВО отец Киприан и другие знаковые люди.

Главная тема форума - как сохранить семью в условиях военного времени, как поддержать душу и укрепить дух, где найти правду и помощь.

Отчет о вкладе Поморья в общее дело озвучил глава региона. По словам Александра Витальевича, Архангельская область с первых дней СВО включилась в работу. Уже в 2022 году на базе центра «Вместе мы сильнее» создали штаб помощи. В него вошли общественные организации, бизнес, волонтёры — те, кому не всё равно.

Свои чувства выразил депутат городского парламента Михаил Иванов:

- Благодарю организаторов за возможность обменяться опытом и идеями! Вместе мы можем многое сделать для поддержки тех, кто защищает нашу Родину! Мы вместе, а вместе — сильнее! 

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов был среди приглашенных на юбилейный, 20-й, военно-спортивный праздник в патриотическом Центре «Архангел». В нем приняли участие более трехсот ребят из летних пришкольных лагерей областной столицы.

Программа праздника адаптируется под современные требования. В этом году акцент сделан на развитие навыков управления квадрокоптерами. Традиционно большой интерес вызывают соревнования по мотокроссу. Футбол, демонстрация спецтехники, подвижные игры — всё это помогает детям проявить себя, увлечься спортом и увидеть перспективы инженерных профессий.

Иван Воронцов:

- С каждым годом всё больше ребят приезжают к нам. Лагерь пользуется популярностью, и к нам приезжают дети не только со всех округов города, но и из других регионов. Это помогает им найти новых друзей. Кроме того, участие в мероприятиях лагеря даёт детям полезные прикладные навыки. Возможно, кто-то из них свяжет свою жизнь с военной службой и станет защитником Отечества.

Так же Иван Александрович пообещал, что палаточный лагерь «Архангела» ждут новые обновления и улучшения условий пребывания.

В Цигломенском округе под бдительным приглядом депутата Натальи Братиной проводится ремонт дорог.

На улице Кирпичного завода обновили асфальт, сделав проезд удобнее и безопаснее для всех. Сейчас обочины отсыпают, чтобы улучшить инфраструктуру.

Наталья Братина:

- Мы благодарны дорожникам за заботу о наших жителях. Хотя по контракту подъезд к детскому саду № 123 не планировался, по просьбе сотрудников сада рабочие сделали важный участок.

Безопасность детей и их родителей – превыше всего!

14 июнь 12:09 | : Горячая тема / Политика

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