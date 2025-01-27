В Архангельске проходит первый форум ветеранов и волонтеров СВО

Открывая форум, глава региона Александр Цыбульский, он же секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», отметил, что мероприятие носит максимально неформальный характер.

- Мы собрались не для того, чтобы сказать друг другу дежурные слова, а для честного и открытого, нужного разговора, - отметил Александр Цыбульский, пояснив, что сегодня законодательная власть как федерального центра, так и региона принимает решения, направленные на поддержку участников, ветеранов специальной военной операции и их семей. И очень важно, чтобы эти меры выстроились в эффективную систему поддержки и доходили до каждого, кто в них нуждается, и были по-настоящему реализованы в каждом муниципалитете.

Губернатор призвал участников форума открыто поработать на его площадках обратить внимание на те случаи, где, по его словам, формализм заменил здравый смысл и практическую работу. По итогам работы каждой площадки участники сформулируют конкретные предложения, которые могут стать основой для дальнейшей работы как органов власти, так и общественных объединений, направленной на всестороннюю поддержку участников СВО и их семей.

Основываясь на заданные главой региона алгоритмы, работала и одна из площадок форума в Штабе общественной поддержки «Единой России». Там состоялась стратегическая сессия – «Развитие Комитета семей воинов Отечества». Она прошла под эгидой Молодой гвардии «Единой России» - одного из организаторов форума.

Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества создано в феврале 2023 года при поддержке благотворительного фонда «Победа за нами» и губернатора Александра Цыбульского. О том, чем занимается организация участникам стратегической сессии рассказал руководитель организации Павел Дадакин.

- Наша главная задача – оказание помощи участникам и ветеранам боевых действий и членам их семей, родным погибших военнослужащих, а также выработка предложений по совершенствованию государственной политики в поддержке семей воинов Отечества.

Мы сотрудничаем с фондом «Защитники Отечества», оказываем участникам спецоперации и их родным и близким психологическую, юридическую поддержку, проводим выездные мероприятия, помогаем решить бытовые проблемы, организуем досуговые мероприятия, ведем сбор гуманитарной помощи, отправляем оборудование нашим военнослужащим с зону спецоперации и многое другое. Еще одно направление нашей работы - увековечивание памяти героев. Не только специальной военной операции, но и участников других локальных войн и, конечно, Великой Отечественной, - рассказал Павел Дадакин.

Несмотря на то, что организация успешно реализует ряд проектов, ее команда нацелена на развитие, поэтому в рамках стратегической сессии была поставлена задача не только обсудить актуальные вопросы деятельности, но и предложить перспективные направления развития Комитета семей воинов Отечества. Работу построили в формате «world cafe». Это метод, который использует неформальную обстановку кафе для участников, чтобы исследовать проблему, обсуждая ее в небольших группах за столом.

- Итогом этой работы должны стать предложения, который позволят общественной организации развиваться, использовать в своей работе новые инициативы, создавать новые проекты. В нашем «мозговом штурме» сегодня принимают участие представители всех территорий нашей области. Это те люди, которые организовывают мероприятия, направленные на поддержку участников спецоперации и их семей, присутствуют и сами участники СВО, наши молодогвардейцы-волонтеры, которые постоянно бывают в новых регионах, поэтому сегодня у нас есть возможность услышать мнения разных сторон, - отметила модератор площадки руководитель регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» Мария Валуйских.

В качестве экспертов выступили руководитель НКО «Детское время» Мария Голубь, руководитель проектов НКО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд», психолог Диана Мерцалова, юристрегионального Комитета семей и воинов Отечества Ильяс Аскеров, директор Архангельского музыкального колледжа», член Общественной палаты Архангельской области Ольга Фофанова, директор школы №55, председатель городского отделения общественной организации «Союз женщин России» Елена Сидорук.

В результате групповых обсуждений собран целый пакет предложений, которые по мнению участников стратегической сессии, сделают работу Комитета еще более эффективной. В частности, для качественной работы необходимо разработать и внедрить единые стандарты. Это особенно актуально, с учетом того, что отделения организации планируется создать в каждом муниципалитете области. Еще одна задача - формирование базы данных семей участников СВО.

Кроме того, по мнению участников площадки, необходимо развивать систему социальных услуг и мер поддержки. Для этого должны создаваться центры психологической и юридической помощи, развиваться система медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Отдельное внимание – развитию волонтерского движения.

Кроме того, на постоянной основе должны вестись мониторинг потребностей семей участников СВО, анализ эффективности реализуемых мер поддержки, должно расти число созданных рабочих мест для членов семей участников спецоперации.

Эти и другие предложения участников стратегической сессии «Развитие Комитета семей воинов Отечества» в организации рассмотрят и возьмут на вооружение в дальнейшей работе.

Примечательно, что в рамках площадки работала выставка трофеев из зоны спецоперации. Их в Архангельск привезли волонтеры Молодой гвардии, которые с начала боевых действий работают на освобожденных территориях, помогая мирным жителям. Среди трофеев продуктовые пайки, шевроны солдат ВСУ, украинские паспорта, документы и даже конспект – тетрадь, куда какой-то украинский солдат записывал премудрости военной науки.



