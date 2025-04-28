В Архангельске проходит форум Комитета семей воинов Отечества

Руководители и активисты региональных штабов Комитета семей воинов Отечества Северо-Западного федерального округа России и родственники участников специальной военной операции собрались в столице Поморья, чтобы поделиться лучшими практиками помощи бойцам и их семьям, а также обсудить актуальные вопросы и планы на будущее.
Среди всех, кто сегодня помогает нашим ребятам, воюющим в зоне спецоперации, есть особая опора – их матери, жёны, дети. Именно они бережно хранят дом, ждут и молятся, вселяют уверенность и силу в тех, кто находится на передовой. Но и сами они нуждаются в поддержке – моральной, юридической, материальной. Этим важнейшим направлением и занимается Комитет семей воинов Отечества, опираясь на понимание реальных нужд семей защитников", - отметил Александр Цыбульский.
В рамках форума, была отправлена очередная фура с необходимыми вещами на передовую. Партийцы и активисты "Единой России" также приняли активное участие в организации и отправке гуманитарной помощи, понимая важность поддержки наших военнослужащих. Также для наших бойцов был отправлен внедорожник, который поможет им в выполнении боевых задач. Машина уже доставлена и служит верой и правдой!
Но помощь не ограничивается материальным – добровольцы оказывают адресную юридическую и социальную поддержку, проводят мероприятия, которые дарят простое, но такое необходимое чувство человеческого тепла.