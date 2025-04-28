В Архангельске проходит форум Комитета семей воинов Отечества

Руководители и активисты региональных штабов Комитета семей воинов Отечества Северо-Западного федерального округа России и родственники участников специальной военной операции собрались в столице Поморья, чтобы поделиться лучшими практиками помощи бойцам и их семьям, а также обсудить актуальные вопросы и планы на будущее.



Открывая форум, секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Открывая форум, секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Александр Цыбульский особо отметил, что для нашего региона принимать у себя столь важное событие – это большая честь и ответственность: "Сегодня в Архангельске прошёл форум Комитета семей воинов Отечества Северо-Западного федерального округа — важное событие, которое мы с искренней гордостью приняли в нашем регионе в Год поддержки и единства. Собрались те, кто ежедневно несёт на своих плечах незаметный, но колоссально важный труд – поддержку наших защитников и их семей. Получился откровенный и честный диалог людей, объединённых общими ценностями.





Среди всех, кто сегодня помогает нашим ребятам, воюющим в зоне спецоперации, есть особая опора – их матери, жёны, дети. Именно они бережно хранят дом, ждут и молятся, вселяют уверенность и силу в тех, кто находится на передовой. Но и сами они нуждаются в поддержке – моральной, юридической, материальной. Этим важнейшим направлением и занимается Комитет семей воинов Отечества, опираясь на понимание реальных нужд семей защитников", - отметил Александр Цыбульский.



Региональное отделение Комитета под эгидой фонда «Победа за нами» активно действует в нашей области с конца 2022 года. Сегодня в его рядах – 155 добровольцев, для которых помощь стала образом жизни. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют обмундирование, собирают и отправляют гуманитарные грузы.





В рамках форума, была отправлена очередная фура с необходимыми вещами на передовую. Партийцы и активисты "Единой России" также приняли активное участие в организации и отправке гуманитарной помощи, понимая важность поддержки наших военнослужащих. Также для наших бойцов был отправлен внедорожник, который поможет им в выполнении боевых задач. Машина уже доставлена и служит верой и правдой!





Но помощь не ограничивается материальным – добровольцы оказывают адресную юридическую и социальную поддержку, проводят мероприятия, которые дарят простое, но такое необходимое чувство человеческого тепла.







