Из Архангельска на Белгородчину ушел гуманитарный конвой

С 4 по 10 апреля в столице Поморья под эгидой регионального отделения «Единой России» проходил сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Белгородской области.

В акции приняли участие Ассоциация ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества Архангельской области, Губернаторский центр «Вместе мы сильнее», штаб общественной поддержки, Молодая гвардия «Единой России» и другие организации. Присоединились к акции и тысячи неравнодушных жителей Поморья.

В день открытия форума собранные продукты и вещи загрузили в грузовик.

- Ситуация, в которой оказались жители Белгородской области, вынужденные покинуть свои дома, не может оставить равнодушным никого. Штаб общественной поддержки, Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» всецело поддержали сбор гуманитарной помощи эвакуированным.

Мы не могли остаться в стороне и с благодарностью присоединились к неравнодушным жителям Архангельской области, приняв участие в этой важной акции. Для помощи нашим согражданам, оказавшимся в беде, мы собрали несколько тонн гуманитарной помощи. Особое внимание уделили формированию продуктовых наборов, включавших крупы, консервы, кондитерские изделия, чай и другие необходимые продукты.

Сегодня, весь собранный груз отправился в пострадавший регион. Мы уверены, что он будет оперативно доставлен в Белгородскую область.

Слоган «Вместе мы сильнее», под которым нас объединяет губернатор региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский, становится особенно актуальным в такие моменты. Он напоминает нам о том, что только объединяя усилия, мы можем преодолеть любые трудности. Вместе мы создаем цепочку добра, которая соединяет сердца людей из разных уголков страны. И именно в этом единстве заключается наша сила! – сказал заместитель губернатора Архангельской области, председатель регионального совета сторонников "Единой России" Сергей Пивков.

Среди тех, кто участвует в погрузке – участники форума, представители областного правительства, городской администрации, общественники, волонтеры, политики. Сенатор Российской Федерации от Архангельской области, заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» Иван Новиков отметил, что «Единая Россия» с начала СВО передала более 140 тысяч тонн помощи в новые и прифронтовые регионы. В сборе и доставке помощи активное участие принимают все отделения партии в каждом субъекте Российской Федерации. Большой вклад в эту работу вносят и северяне.

- Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза. В этот раз - курс на Белгород. В очередной раз убеждаюсь в теплоте сердец, в отзывчивости жителей нашей области. Сотни людей откликнулись на призыв о поддержке, собрано несколько тонн гуманитарного груза. Говорят, северяне суровы, неулыбчивы и немногословны. Но за этим кроется тепло, отзывчивость и умение по-настоящему дружить.

Здесь, на Севере, всегда жили большими семьями, где каждый мог найти помощь, иначе было просто не выжить. Подставить плечо тем, кому необходимо - у нас в крови. В эти дни мы мыслями и делом мы с жителями приграничных территорий, с Белгородом, - сказал Иван Новиков.

Напомним, сегодня в Архангельске проходит первый форум ветеранов и волонтеров СВО. С инициативой его проведения выступил на заседании Общественной палаты секретарь реготделения «Единой России», губернатор Александр Цыбульский. Участники представят опыт реализации волонтерских проектов, обсудят действующие законодательные инициативы, их совершенствование, а также новые запросы и предложения для создания механизмов поддержки участников спецоперации.