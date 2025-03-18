Александр Цыбульский осветил поддержку бойцов СВО на региональном уровне

На сессии Архангельского областного Собрания 23 апреля секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Александр Цыбульский, подводя итоги пятилетнего периода работы в регионе, особо выделил тему всесторонней поддержки участников специальной военной операции и их семей, назвав её приоритетной и фундаментальной.

"Сегодня максимум наших усилий направлен на достижение победы в специальной военной операции. Эта задача первостепенная и фундаментальная, от неё зависят дальнейшее развитие региона и будущее всей страны", – подчеркнул Александр Цыбульский.

С 2022 года в Архангельской области круглосуточно действует штаб помощи участникам СВО и их семьям на базе Губернаторского центра "Вместе мы сильнее", с представительствами во всех 25 муниципалитетах региона. За это время адресную помощь получили около 8000 человек, за каждой цифрой – конкретная история, просьба и решение.

Архангельская область стабильно отправляет гуманитарную помощь на передовую и в пострадавшие регионы: передано 256 единиц техники, более 3000 дронов, сотни приборов наблюдения, бронежилеты, медикаменты и средства связи. Благодаря неравнодушию жителей на специально созданном благотворительном счете собрано свыше 50 миллионов рублей, каждый рубль которого направлен на поддержку бойцов и их близких.

"Победа складывается из миллионов маленьких поступков, и каждый из них важен. Спасибо вам за стойкость, теплоту и неравнодушие", – обратился губернатор к жителям области.

В регионе выстроена эффективная система государственной поддержки участников СВО и их семей: принято 23 дополнительные региональные меры, общий объем помощи превысил 4,2 млрд рублей. Контрактникам с августа 2024 года выплачивается 400 тысяч рублей, что в четыре раза больше, чем ранее.

В рамках программы "Социальная газификация" семьям военнослужащих предоставляются средства до 100 тысяч рублей на проведение газа от границы участка до жилого дома и на установку необходимого оборудования. Раненым бойцам выплачивается 500 тысяч рублей, предоставляется лечение и реабилитация, включая курортное оздоровление в центре "Родник". Родители и супруги участников СВО, нуждающиеся в поддержке, получают социальные услуги бесплатно.

Особое внимание уделяется семьям погибших бойцов: единовременные выплаты в размере 2 млн рублей, доплаты к пенсиям нетрудоспособных членов семей, материальная помощь родителям. С 2024 года ко дню рождения дети погибших защитников получают персональные подарки.

"Каждая такая семья – это личная история подвига и боли. Мы стараемся, чтобы они чувствовали: их не забыли, их помнят и ценят", – подчеркнул губернатор.

С декабря 2024 года большинство мер поддержки распространены на тех, кто выполняет боевые задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации. Дополнительные предложения по законодательному закреплению этих решений будут вынесены на майскую сессию Собрания депутатов.