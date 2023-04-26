Фонд «Защитники Отечества» начал работу в Архангельске

В Архангельске открылся филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Помещение на 2-м этаже на ул. Попова, 14 предоставила Группа Аквилон.

О создании фонда президент Владимир Путин объявил в Послании Федеральному Собранию. Он особо подчеркнул, что работа фонда должна быть открытой, а помощь должна оказываться по принципу одного окна.

Как отметил губернатор региона Александр Цыбульский, военнослужащим из Поморья с первых дней начала специальной военной операции оказывается всесторонняя поддержка через штаб помощи мобилизованным и их семьям Губернаторского центра «Вместе мы сильнее».

- Сегодня мы выполнили поручение президент России Владимира Владимировича Путина и открыли в Архангельске филиал Фонда «Защитники Отечества». Уверен, что здесь всем участникам специальной военной операции, а также их родным будет оказана всесторонняя помощь, - сказал Александр Витальевич.

Группа Аквилон и лично депутат областного Собрания Александр Фролов активно участвуют в помощи военнослужащим, выполняющим свой долг на территории новых субъектов России. Это и помощь в снаряжении добровольцев, отправившихся в зону СВО, сбор гуманитарных грузов, выделение средств на поездку в ЛНР и ДНР гуманитарной миссии.

- Мы считаем своим долгом помогать нашим ребятам. Это настоящие патриоты своей стороны, которые защищают Родину. Особое внимание – тем, кто вернулся домой, им нужна специальная многоплановая помощь и поддержка. Фонд «Защитники Отечества» станет эффективным механизмом по организации такой деятельности, - отметил Александр Фролов.

Филиал фонда располагается на ул. Попова, 14, ТДЦ «Аквилон», 2-й этаж, и будет работать в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов.

Деятельность фонда направлена на организацию и оказание поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, а также лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил и воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Помощь также получат члены семей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного в зоне СВО. На помощь смогут рассчитывать супруги погибших, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия. Кроме того, помощь будет оказываться детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме, а также родителям, совместно проживавшим с погибшим, и лицам, находившимся на иждивении погибшего.

Специалисты фонда будут заниматься обеспечением комплексного сопровождения участников СВО и их семей, включая персональное сопровождение, а также обеспечение социальной адаптации, обучения и содействия в трудоустройстве ветеранов СВО.

Военнослужащим также будут оказывать психолого-психотерапевтическую помощь, юридическую помощь по вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки. При необходимости ветеранам СВО будут предоставляться лекарственные препараты и медицинские изделия, технические средства реабилитации, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия.

Большая работа региональным филиалом фонда будет вестись и по медицинской реабилитации участников СВО, оказанию им паллиативной медицинской помощи, предоставлению санаторно-курортного лечения и ухода на дому, а также по адаптации жилых помещений под индивидуальные потребности ветеранов-инвалидов.

Формирование и ведение централизованного учета участников СВО осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, который, в свою очередь, предоставляет эти сведения в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» для обеспечения персонального сопровождения ветеранов.



