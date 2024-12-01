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Сделать мир лучше. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя отметилась в жизни народных избранников столицы Поморья не только сессией, на которой был принят во втором чтении городской бюджет. Вот лишь несколько штрихов.

Городские парламентарии, Кристина Саблина и Александр Назаренко, приняли участие в заседании Совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе, в ходе которого были рассмотрены меры поддержки частного бизнеса в наши непростые санкционные времена. 

Особое внимание было уделено развитию молодежного и семейного предпринимательства, так как эти направления являются ключевыми для укрепления региональной экономики и обеспечения социальной стабильности.

Кристина Саблина:

На встрече обсуждались механизмы поддержки семей, занимающихся бизнесом. Эти механизмы включают налоговые льготы, доступ к субсидиям и упрощение процедур регистрации. Такие меры направлены на укрепление семейных традиций и развитие локального производства. Также была затронута архиважная тема наследования бизнеса.

Депутаты не забывают, что Новый год не то, что не за горами, он за ближайшим поворотом. Самое благодатное время для благотворительных акций (тафтология здесь уместна).

Это уже стало доброй традицией, что городские депутаты совместно с администрацией Архангельска дарят новогоднюю радость детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Акция называется «Подарим детям Новый Год!». К ней присоединился Денис Лапин (и он далеко не первый):

- Я рад присоединиться к этой благородной акции. Вместе мы делаем мир лучше и дарим детям незабываемые моменты радости и счастья.

Справка: Подарки, собранные в рамках акции, будут переданы региональной общественной организации «Приёмная семья», чьи активисты вручат их семьям с детьми.

В Архангельске прошло традиционное предновогоднее мероприятие «Достояние года», посвящённое чествованию лучших представителей муниципальной образовательной сферы. 

Лауреаты премии — это настоящие профессионалы своего дела, которые создают условия для успешного развития школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Среди награждённых были талантливые ученики, которые уже достигли значительных успехов в учёбе и творчестве. Также были отмечены педагоги, которые внесли значительный вклад в развитие образования.

От городского парламента победителей награждал его рулевой Иван Воронцов. Его приветственное слово:

- Вы — будущее науки и педагогики. Ваши победы служат примером качества российского образования. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом, крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии.

21 декабрь 11:23 | : Горячая тема / Политика

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