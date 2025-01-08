Дмитрий Морев: "Спасибо вам за все"

От имени всех мужчин Архангельска глава города поблагодарил архангелогородок за искреннюю поддержку, нежность, терпение и заботу.

- Замечательный весенний праздник напоминает о том, что женщины создают красоту и уют дома и в городе, гармоничны и успешны как профессионалы, лидеры общественного мнения, заботливые мамы и хранительницы семейного очага. Спасибо за умение вести за собой, сглаживать острые углы и вдохновлять, за вашу искреннюю поддержку, нежность, терпение и заботу. Особые слова признательности – многодетным мамам нашего города.

От всей души желаю архангелогородкам доброго здоровья и благополучия, внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней! – говорится в поздравительном адресе главы Архангельска Дмитрия Морева.