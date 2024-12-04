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Поморские красавицы из «Женского движения Единой России» посетили Пятигорск

 В День наставника и в преддверии Международного женского дня Центр знаний «Машук» вместе с федеральным проектом «Женское движение Единой России» собрал 200 активных наставниц со всей страны на образовательной программе «Компас наставника».

Поморье на форуме представляли координатор партийного проекта «Женское движение» в Архангельской области Наталья Флеглер и депутат Архангельской городской думы, член общественного совета партпроекта Кристина Саблина. 

В первый день образовательного форума участницы посетили лекции и семинары, где разобрали ключевые принципы наставничества, узнали о секретах успешного лидерства, о наставничестве в работе с молодежью, выгорании и эмоциональном интеллекте в работе наставника. 

Как отметила Наталья Флеглер, одним из ключевых событий форума стал интерактивный семинар «Наставничество», где обсуждалась важность передачи опыта и поддержки. Кстати, стоит отметить, что с   1 марта 2025 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации. Они предусматривают возможность оплаты труда наставников. Как объясняют разработчики документа, новации предложены в целях закрепления гарантий работникам, выполняющим функции наставника, и направлены на популяризацию наставничества в различных отраслях.

- Форум стал не просто местом встречи единомышленников, но и отличной площадкой для представления инициатив, изучения новых подходов к развитию наставничества, женских клубов, бизнеса, образования и женского лидерства, - поделилась впечатлениями Кристина Саблина.

Она, к слову, станет куратором проекта «Мой наставник» в Архангельской области в рамках работы федерального партийного проекта «Женское движение». В результате его реализации должны появиться проекты-победители, которые в дальнейшем будут представлены на федеральном уровне. 

Форум на площадке Центра знаний «Машук» — это уникальная возможность обмена опытом с представителями из других регионов, встреч с вдохновляющими людьми и обсуждения важных инициатив с перспективой получения поддержки на федеральном уровне, стажировки у лучших наставником страны. Здесь заряжаешься энергией, находишь единомышленников и понимаешь, что в каждом регионе есть сильные лидеры, готовые менять жизнь к лучшему, - резюмировала Наталья Флеглер. 


03 март 17:24 | : Политика

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