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Иван Воронцов: "Эта сессия была для нас особенной"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал итоги прошедшей сессии:

– Сегодняшняя сессия была для нас особенная — мы распределили беспрецедентную сумму в более чем 700 млн рублей. Эти средства затронут все ключевые сферы, начиная с дорожного хозяйства и социальной инфраструктуры.

Финансирование предусмотрено, в том числе, на ремонт социальных учреждений, установку систем видеонаблюдения, перевозку учащихся и многое другое. Бюджет направлен на решение проблем, которые касаются каждого жителя. При этом такой значительной суммы все равно недостаточно, чтобы закрыть все вопросы разом, но это важный шаг к тем решениям, которых ждут архангелогородцы.

Также, по инициативе городской Думы перед депутатами выступили представители Россетей и ЭкоИнтегратора, а также директор департамента транспорта Архангельска. Это новая практика, которая позволит коллегам представить свои планы, инвестиционные проекты и обозначить существующие проблемы.

Горожане задают вопросы, и мы хотим получить на них четкие ответы. Для нас уже понятна логика многих решений, ведь они основаны на нормативных документах. Однако наша задача — оказывать содействие профильным структурам, чтобы как можно больше позитивных изменений становилось реальностью.

Другие материалы по прошедшей сессии читайте здесь, здесь и здесь.

19 март 18:00 | : Горячая тема

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