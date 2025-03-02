Баллада о ремонте. Свежие новости с сессии АрхГорДумы

Городские депутаты в рамках 15-й сессии заслушали отчет об организации ремонта и содержания улично-дорожной сети Архангельска за 2024 год, докладчиком которого стал Максим Шемелин, директор профильного департамента городской Администрации.

Ремонт дорог

За прошедший год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 8 объектах дорожной инфраструктуры протяженностью 10,53 км. На указанные цели было выделено порядка 519 млн рублей, из них: из областного бюджета — порядка 491 млн рублей, из городского — 28,6 млн рублей.

Основные работы пришлись на ремонт дороги по пр. Ломоносова от ул. Гагарина и до ул. Урицкого, подрядчиком которых выступило ООО «Автодороги». Кроме этого, этим же подрядчиком были проведены ремонтные работы «картами» путем устройства нового асфальтобетонного покрытия и частичного восстановления тротуаров на 7 объектах.

Гарантийный срок эксплуатации дорожного покрытия проезжей части отремонтированных объектов составляет 5 лет.

Кроме этого, другими подрядчиками были выполнены работы по ремонту дорог по ул. Тельмана; по ул. Лермонтова, а также в районе дома №15 по пр. Новгородскому.

Ремонт тротуаров

В рамках муниципального контракта подрядчик ООО «АВА-групп» на сумму более 6,2 млн рублей выполнил работы по ремонту тротуаров на 5 объектах, а ООО «МСК-Север» на сумму порядка 2,3 млн рублей выполнил работы по ремонту тротуаров от пер. ул. Комсомольская и пр. Троицкий до дома №10 по ул. Комсомольской.

В рамках муниципального контракта на сумму 8,7 млн рублей подрядчик ЗАО «АГСУМ» в рамках реализации инициативного проекта выполнил работы по устройству пешеходного тротуара проезжей части по ул. Ильича от ул. Кировская до АГКБ №6.

Также в 2024 году в рамках муниципальных контрактов были отремонтированы часть тротуаров по ул. Воскресенской.

Ремонт дворовых и внутриквартальных проездов

В летний период прошлого года активно ремонтировались дворовые и внутриквартальные проезды. Основным подрядчиком выступило ООО «Автодороги», которые на сумму более 44 млн рублей выполнили работы на 15 объектах.

Ряд объектов в Октябрьском округе на сумму порядка 2 млн рублей были отремонтированы подрядчиком ЗАО «АГСУМ».

❗По предложению депутатов городской Думы на ремонт 8 внутриквартальных автомобильных проездов было направлено 6,3 млн рублей. Были отремонтированы следующие проезды:

- вдоль дома №3 по ул. 23 Гвардейской Дивизии;

- в районе дома №11 по ул. Я. Тимме;

- вдоль дома №4 по ул. Садовой;

- в районе дома №29 по ул. Ч. Лучинского;

- вдоль дома №26, корп.1 по ул. Стрелковой;

- в районе дома №4 по ул. Стрелковой;

- в районе домов №№19, 19/1 по ул. П. Галушина;

- в районе домов №№5,7 по ул. Авиационной.

Содержание дорог

На ликвидацию деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий, а также переходных типов покрытий дорог в 2024 году направлены средства в размере порядка 14,9 млн рублей. Также выполнен значительный объем работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения и ликвидации очагов аварийности. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки улично-дорожной сети на сумму 38,2 млн рублей.

В рамках муниципального контракта подрядчиком является АО «Мезенское дорожное управление», которое выполнило работы в 2024 году на сумму 482,5 млн рублей.

В настоящее время на дорогах города задействовано в зависимости от погодных условий порядка 50 единиц уборочной техники и около 15 дорожных рабочих предприятия. Для оперативного реагирования создана круглосуточная диспетчерская служба, куда могут обращаться жители, если у них есть жалоба или вопросы по качеству уборки дорог.

Ведется круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети, по телефонам МДУ принимаются предложения по совершенствованию работы по уборке дорог и тротуаров, также работа всей техники отслеживается посредством ГЛОНАСС.

Контроль за выполнением работ подрядной организации осуществляется регулярно как профильным департаментом городской администрации, так и городскими депутатами и представителями общественных организаций, в том числе общественными советами округов.

Отметим, что в новом сезоне городские власти начали использовать систему видеонаблюдения (это камеры ИТС «Безопасный город»).

В ходе обсуждения вопроса городские депутаты задали ряд предложений и замечаний к уборке дорог, особенно в зимнее время.

Вопрос уборки дорог третьей категории на островных территорий поднял депутат Алексей Бельков. Также был озвучен вопрос по штрафным санкциям за невыполнение дорожных работ.

Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов поднял вопрос о взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями при ремонте дорог. А вопросы по устранению недочетов при принятии работ по ремонту тротуаров озвучили народные избранники Наталья Братина и Светлана Алефиренко. Коллег поддержал и народный избранник Михаил Орлов, спросив про гарантийные обязательства ремонта дорог со стороны подрядчиков.

«Просьба, старайтесь, чтобы подрядчики, выходя на объекты, которые ремонтируются за муниципальные бюджетные средства, выполняли свои работы «под ключ», не оставляя никакого мусора или разбитые бордюры и т.д. Ведь вы ремонтируете не только существующие объекты, но и строите новые», — обратился к докладчику председатель городской Думы Иван Воронцов.

Проблему зауженности дорог за счет стоянки личного автотранспорта граждан и порой невозможности качественной уборки дорог техникой МДУ поднял депутат Аркадий Пороховник.

По словам председателя комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергея Сорокина, депутаты регулярно выезжают на проверки работы подрядчиков, совсем недавно была такая рабочая поездка по осмотру уборки транспортных подъездов к социальным учреждениям.

Председатель комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры городской Думы Денис Лапин отметил, что благодаря совместной работе всех заинтересованных сторон — городских властей, ГАИ, подрядчиков и надзорных органов — были приняты новые правила благоустройства.

Теперь городские власти могут эвакуировать бесхозный автотранспорт, который мешает уборке дорог, тротуаров и других общественных территорий.