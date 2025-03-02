Депутаты Архангельска по отечески наставляли «Россети Северо-Запада»

На мартовской сессии Архангельской городской Думы обсудили информацию о выполнении инвестиционной и производственной программы ПАО «Россети Северо-Запад».

Инициатором обсуждения данного вопроса на сессии стала комиссия по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы. С докладом выступил директор Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Игорь Кайсин.

📝Депутаты получили информацию о состоянии электросетевого хозяйства, о текущем и планируемом ремонте и обслуживании сетей. Также были представлены данные о выполнении инвестиционной программы на 2022–2024 годы в Архангельске и планы на 2025–2026 годы.

В городе насчитывается 506 подстанций, протяжённость воздушных линий электропередачи составляет около 236 километров, а кабельных сетей — более 857 километров.

В 2023 году инвестиционная программа была выполнена на сумму 15 миллионов рублей, а в 2024 году — более чем на 341 миллион рублей.

В 2025 и 2026 годах предприятие планирует инвестировать в развитие инфраструктуры Архангельска 995 миллионов рублей.

Основные работы по повышению надёжности планируется провести в Ломоносовском и Октябрьском округах.

Как отметили депутаты, предприятию необходимо увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру города во избежание аварий и других форс-мажорных обстоятельств.

«Это важный шаг для контроля за деятельностью крупных компаний в нашем городе и регионе. Мы стремимся обеспечить надёжное и эффективное энергоснабжение жителей и предприятий», — подчеркнул важность рассмотрения подобных вопросов депутат Михаил Орлов.

Также во время обсуждения вопроса прозвучала просьба члена городского общественного Совета Валентины Поповой о необходимости более оперативного устранения энергоаварий на островных территориях. По словам директора предприятия Игоря Кайсина, если аварии происходят в период закрытия навигации, то оперативно устранить аварии не получается физически. «У нас есть и аэролодка, и небольшой кораблик, все аварийно-восстановительные работы мы делаем оперативно. Но при закрытой навигации, конечно, физически наши бригады не могут очень оперативно устранить такие аварии на островах», — рассказал Игорь Валерьевич.

Председатель городской Думы Иван Воронцов также поддержал предложение Валентины Поповой о незамедлительном устранении аварий на островах и попросил уделить особое внимание модернизации опор. «В основном на островах используются деревянные опоры, и к нам поступает множество обращений от жителей, которые указывают на опасность, связанную с различными опорами в разных местах», — подчеркнул Иван Александрович.

По словам председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаила Иванова, сегодняшний доклад «Россетей» подчеркивает важность выполнения инвестиционной и производственной программы для нашего города и региона. Он поблагодарил команду предприятия за их усилия и достижения.

«Модернизация электросетевого хозяйства — это стратегический шаг к обеспечению надежного электроснабжения. Программа включает в себя множество мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры, что, безусловно, положительно скажется на всех жителях Архангельска.

Не менее значимым является взаимодействие с населением. Мы должны быть открытыми для общения и готовы учитывать мнения граждан при реализации проектов», — подчеркнул Михаил Сергеевич.