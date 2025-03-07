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У Архангельска появились новые почетные граждане с войной за плечами

На очередной сессии Архангельской городской Думы, которая состоялась 19 марта, депутаты единогласно приняли решение внести изменения в Положение о почётном гражданине города Архангельска.

Президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа» дал поручение присвоить звание почётного гражданина всем участникам Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул, что «этого звания достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках».

Депутатам на рассмотрение был представлен проект решения, который позволит в ускоренном порядке организовать работу по присвоению звания участникам войны. Вручение знаков планируется включить в программу празднования Дня Победы.

«Инициатива нашего Президента рассматривается во всех субъектах страны. Предлагается присвоить звание почётных граждан всем ныне живущим участникам Великой Отечественной войны. Это позволит нам еще раз поблагодарить поколение победителей и отдать дань признательности их мужеству и самоотверженности.

В нашем городе проживает 17 участников войны, и мы желаем им крепкого здоровья. Таким решением мы увеличим меры социальной поддержки. Приведу пример: в Нарьян-Маре уже приняли такое решение, и сегодня я благодарен депутатам за единогласную поддержку этого вопроса на прошедшей сессии», — отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

19 март 16:34 | : Политика

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