«Из сундука судебного пристава». 1917 год. Дело о распространении ложных слухов.

Мой поход в отделение Службы судебных приставов и встреча с приставом-исполнителем Романовой Анастасией повлияли на интерес, как историка, к этой службе. Поэтому я решил написать серию статей , объединив их общим названием « Из сундука судебного пристава», где хотел бы рассказать о необычных, или обычных делах, но исторически привязанных к определённой эпохе, связанных со службой исполнения решений суда. Все они правдивые, я использовал данные архива Архангельской области, и, порой, сенсационные. Использую также и современные истории, разумеется, изменив имена, пароли, явки.

Да, Администрация ФССП к этому проекту никакого отношения не имеет, он абсолютно независим.

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Начну с небольшой исторической справки о становлении Службы судебных приставов в России.

Существующая система, когда ФССП действует как отдельная и самостоятельная структура, появилась лишь в 1997 году. До этого существовала советская - когда подобной службы, как таковой, не было, а её функции разделялись между милицией и судебными исполнителями при судах. Причём , она получила такую форму ещё в ноябре 1917 года и просуществовала 80 лет.

Сложно найти оригинальные дела по исполнительным производствам. Дело в том , что они неинтересны для архивного хранения, поэтому их всех уничтожают через 5 лет хранения. Но мне удалось найти много интересных фактов. Правда, зачастую они имеют к исполнительному производству косвенное отношение , но внимательный глаз исследователя нашёл следы их работы.

А впрочем, смотрите , что получилось...

Первое дело, что мне попалось, можно назвать исторической и правовой сенсацией. Если бы мне рассказали, что такое может быть - я бы не поверил, но это факт.

Архангельский областной архив - Фонд 116 опись 1 дело 3, это его реквизиты.

За последние 100 лет я был первым читателем.

Начнём по порядку.

7 сентября 1917 года тайный агент уголовной полиции Николай Андреевич Пантюков, пишет заявление (по существу - донос) , о том , что ему стало известно:

- дворянин Богатырёв Борис Иванович, рулевой на пароходе «Царь», Русско-восточной-азиатской пароходной компании, вёл агитационные разговоры, возвращаясь на буксире с г. Архангельска на пароход «Царь» с матросами, где призывал к неповиновению к Правительству, восхваляя мятежного генерала Корнилова и его приспешников.

Доводя до слушателей, что Корнилову не дают высказаться в газетах, что он хотел и добивался своим походом. Корнилов имел хороший опыт и хороший план действий.

В своих объяснениях, Богатырёв, поясняет сведущее пришествие:

- я не проводил никакой агитации, а разговаривал со своим знакомым - Владимиром Сааром, вокруг нас были и другие матросы, которые слушали нашу беседу.

Во время разговора к нам подошёл человек, который заявил, что я распространяю ложные слухи и потребовал у меня показать документы. Я их не показал и спросил у него :

- Вы сыщик? Он ничего не ответил и ушёл.

Спустя некоторое время , вернулся в сопровождении милиции, меня арестовали и привели в суд. Я ничего не агитировал, а всё что говорил прочитал в газетах. Против Правительства не иду, устроился на работу, чтобы заработать себе на учёбу».

Допрос проходил в Архангельском городском суде 1 участка, судебным следователем (были раньше такие должности при судах).

После допроса, суд выносит решение - отпустить под надзор полиции.

Однако, наш «тайный агент» не унимается. Он пишет заявление в суд, где просит провести обыск у Богатырёва и опросить свидетелей.

В качестве аргумента он приводит следующее :

«Нужно выяснить , что это было - обмен мнениями, или пропаганда, обращение к частной публике и солдатам, либо призыв к неповиновению новому демократическому Правительству. Призыв к неисполнению законов, возбуждению общественной тревоги»».

Суд выносит Постановление от 14 сентября 1917 « О производстве следствия» и даёт указание Главному судебному следователю и судебным исполнителям, провести необходимые действия - провести обыск в каюте Богатырёва и провести опрос свидетелей.

Хочу обратить внимание на несоответствие сегодняшним нормам и правилам судебного решения вопросов.

В настоящее время суд не проводит следствия, это функция отдельной структуры - Следственного комитета или органов дознания при полиции. Но тогда у суда были другие полномочия, более широкие. Соответственно и судебные исполнители выполняли решения суда ещё до вынесения судебного приговора.

Вернёмся к нашей истории.

После вынесения постановления суда «бригада» из судебного следователя, судебного исполнителя, и сотрудников милиции отправляется на пароход «Царь», где работал Богатырев (сам он сидит, до особого распоряжения, в каталажке).

На данном снимке, где можно узнать наш, до сих пор существующий дом тюремного заключения на ул Попова.

Скорее всего, наш знакомец Богатырёв и сидел здесь.

Проводится обыск и находятся газеты «корниловского» направления, возможно, «Биржевые ведомости» и «Утро»...





(Генерал Корнилов)

Допрашивают двух свидетелей - Купатова Андрея Пантелеймоновича и его приятеля, они дают показания:

- Да, действительно, Богатырёв вёл с нами разговоры, где критиковал Временное Правительство, защищал Корнилова в его деяниях.

Решением Архангельского суда 1 участка выносится решение, осудить Богатырёва Бориса Ивановича, согласно статье № 281 - 1 - пункт 2, от 1885 года Уложения Уголовного производства.. Срок не указан в документе (от двух до пяти лет тюрьмы по Уложению). Странно для нашего судопроизводства, где выносится конкретный срок.

Заключить под стражу в арестантский дом.

Вот и всё.

Это Вам ничего не напоминает 20- 30 е годы прошлого века? Всё было намного раньше, те же методы работы практиковались ещё в 1917 году , при Временном правительстве. Поменялись только ориентиры.

Рассматриваем архивное дело дальше, 1919 год. От 29 июня, ещё раз допрос Богатырёва о его «преступлении». Уже при Правительстве белогвардейца Чайковского и интервентов. Выносится заключение - пускай находится в заключении и дальше. На архивном деле следы крови (подтёртые, но видно), без сомнения применялись «недозволенные методы» допроса.

А теперь к истории вопроса - дело Богатырёва рассматривается в сентябре 1917 года, при Временном правительстве, выносится Решение суда - виновен, наказать, посадить.

17 февраля 1918 года устанавливается Советская власть в Архангельске. Дело Богатырева рассматривается, но никаких решений не принимается, хотя всех политических заключённых отпустили (большевиков, меньшевиков, эсеров), нашего «сидельца», «корниловца» и «монархиста», не отпускают - контрреволюционер.

1 августа приходят белогвардейцы и интервенты. Богатырёв сидит, никакой амнистии. Более того , есть документы в деле, показывающие, что его ещё и били при новом «демократическом» Правительстве. Так он просидел весь срок интервенции на Севере в арестантском доме, вплоть до 27 сентября 1919 года, когда интервенты покинули Архангельск.

Пришли снова войска Красной армии. Советская власть восстановилась. Всех политических заключённых опять отпустили. Всех, кроме Богатырёва. Он продолжал сидеть. Так он сидел вплоть до 1 июня 1920 года, когда по Решению Народного суда , на основании того, что «совершил свой поступок до 25 октября 1917 года, дело прекратить»!

Вот такая историческая и правовая коллизия.

Борис Иванович Богатырёв, возраст не известен, просидел всю Гражданскую войну и Интервенцию на Севере в архангельской каталажке, по сути - по надуманному обвинению, начитавшийся газет и высказывающий своё мнение сослуживцам. Молодой человек, который прибыл в Архангельскую губернию для заработков, но по доносу агента уголовной милиции попал в тюрьму, где просидел около 3 лет и был выпущен, по «отсутствию состава преступления».

Просидел при всех политических режимах, менявшихся в Архангельске. Но никакими Правительствами не был амнистирован, по причине «опасности» его политических взглядов. Однако, не был и расстрелян, что вполне могло случиться.

Из за своих молодых лет и активной политической позиции, ложно понятой ещё в 1917 году , не принял участие в Гражданской войне.

Вопрос:

- а как Вы считаете , ему не повезло, что он просидел 3 года и не заработал на учёбу, а может наоборот - повезло , что остался жив во время гражданской войны?

- как Вы считаете какая система судебных решений более лучшая - существующая сегодня, или которая была в 1917 году ?

Ответить на эти вопросы Вы можете в комментариях «Руснорд» в Контакте, в комментариях по этому материалу.

Михаил Скоморохов