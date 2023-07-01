Архангелогородец скрыл от судебных приставов свой автомобиль

Мировой судья судебного участка № 2 Приморского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 55-летнего жителя г. Архангельска виновным по ч. 1 ст. 312 УК РФ (сокрытие имущества, подвергнутого описи и аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено).

Судом установлено, что 25 августа 2021 года обвиняемому судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов по Соломбальскому округу г. Архангельска вверено на ответственное хранение имущество – автомобиль. Однако с целью уклонения от принудительного изъятия транспортного средства, мужчина в июне 2022 года сокрыл его местонахождение, введя судебного-пристава в заблуждение, указав, что автомобиль пропал и ему не известно место его нахождения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.