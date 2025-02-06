Один день из жизни архангельского судебного пристава Анастасии Романовой

Наверное, каждый из нас, кто сталкивался со службой судебных приставов, пришёл туда с нехорошим настроением.

Это понятно – тяжело, когда у тебя арестовывают счета или имущество. Так случилось и у меня, сняли с моего счета задолженность по «коммуналке».

Вообще тяжело расставаться с деньгами, это никому не приятно. Я не люблю давать деньги в долг - бегай потом, проси отдать свои кровные, но даю. Что делать - вхожу в обстоятельства друзей и родных. Поэтому не беру в долг. Понимая, что и у людей такое же отношение. Будут потом смотреть на тебя «косым» взглядом - должник. Когда долг отдашь. Мне это неприятно.

Но «попал» в «чёрный» список - должник, списали деньги. Надо идти и разбираться - кому должен и за что.

Мне повезло, попал на судебного пристава Романову Анастасию, и проблема была решена. Не стану подробно останавливаться на моём случае, наверное, это неинтересно для читателя.

Однако, как человек с претензиями на аналитическое осмысление проблем, я разговорился с Анастасией Анатольевной по поводу её работы. Как удаётся мягко, чётко, юридически грамотно, решать проблемы должников и взыскателей ?

И тут меня юридически «подковали» относительно того, как правильно понимать все взаимоотношения в работе судебных приставов..

Как историку, хочется посмотреть на проблему института судебных приставов в историческом разрезе. Что было раньше, и что происходит сейчас.

В советское время всё было просто и понятно - взял у соседа в долг до зарплаты, отдай по-добру по-здорову, иначе получишь в «глаз», и сосед будет прав. Никто не станет разбираться в отношениях между соседями. Государство не вмешивалось - разбирайтесь сами. Если возникали проблемы взыскания задолженности по кредитам и всяким там «проколам» в хозяйственной деятельности между гражданами и государством - вопрос решался просто, по решению суда взыскивали из заработной платы. Решать было просто - все работали. Неработающих не было. Кто не работал - по статье за тунеядство отправлялся «валить лес». И даже там отчислял «копеечку» за свои долги.

В 90 - е годы всё поменялось, когда наше «царство-государство» перешло в рыночные отношения и появилось множество собственников. А вот системы регулирования отношений собственности не было.

Тогда появились «бандиты», т. е. люди помогающие решать проблемы задолженности, не разбирающиеся кто кому должен и за что, им достаточно было того ,что обещали процент с «долга». А был долг или нет - их не интересовало. Вот так и жили.

Один мой хороший знакомый рассказал мне такую историю - его «заказали» бандитам якобы за долги, которых не было. Похитили, привезли в новостройку, притащили на 9 этаж , схватили за ноги и вывесили из окна. Однако он оказался стойким человеком, не сдался. Но на всю жизнь «заработал» психические проблемы...

Вернёмся в наше время.

Существующая в настоящее время Федеральная служба судебных приставов - это система принудительного исполнения решений суда...

Есть решение - судебные приставы обязаны его выполнить.

Не согласен с решением - иди в суд, решай там свои вопросы.

Однако, люди склонны винить в своих проблемах именно тех, кто создал для них неудобства, проблемы, т. е. судебных приставов. Это неправильно, они лишь исполнители и не вправе что-то изменить в существующей проблеме имущественного спора субъектов.

Граждане становятся должниками из-за своего безответственного отношения к своим финансовым обязательствам. Например, водитель превысил скорость. Он понимает, что нарушает правила дорожного движения, а, значит, последует наказание в виде штрафа.

Граждане, которые не оплачивают коммунальные услуги, или те, кто вовремя не оплачивает налоги — рискуют стать объектом внимания судебных приставов, разумеется, после решения суда.

Когда я сидел на приёме к Анастасии Анатольевне со своей проблемой, в очереди было много людей со своими проблемами, и все они были на «взводе».

- Анастасия, как Вам удаётся общаться с таким количеством людей, которые приходят в таком эмоциональном состоянии, что их сначала надо «отпоить» успокаивающим чаем. А потом только допускать к Вам на приём ? От них же можно ожидать всё , что угодно?

- А на что контроль при входе в здание? Судебные приставы по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов) обеспечивают нашу безопасность. Нам, приставам, нужно уметь найти подход к каждому человеку, успокоить его, выслушать, и, самое главное - решить его проблему. Помочь. Ведь мы незаинтересованные лица.

- Вас учат общаться с пришедшими на приём гражданами, проходят ли психологические тренинги, занятия ?

- А как же, у нас все профессионально. Есть штатный психолог. Проводится учёба, прорабатываются нештатные ситуации. Мы даже ведём специальные тетради. И самое главное в этом общении - опыт.

Но он приходит со временем.

- А в чём заключается Ваша «фишка» в общении?

- «Фишка» заключается в умении сохранять спокойствие. Это не означает бюрократическую неучастность, это психологический приём , иначе быстро «сгоришь».

- Интересно, а я бы и не смог предположить, что всё так продуманно. А вот ещё, пришедшие на приём люди, наверное, не знают всех способов решения проблем. Так бывает?

- Да, сейчас появляется новые цифровые сервисы, с помощью которых дистанционно можно решать их проблемы. Мы подсказываем. Например, сейчас «Госуслуги», предоставляют такую возможность. Мы объясняем механизм заполнения форм: ходатайства, заявления, документы. Как использовать интеллектуальный сервис «Макс».

- А как с юридическим обеспечением Вашей работы, сейчас много выходит всяких актов, разъяснений . Вы в курсе нововведений ?

- Конечно, у нас существует правовой отдел, который следит за этим и своевременно доводит до нас все новшества. Проходит учёба, после которой мы даже сдаём зачёты по всем нормам.

- Анастасия, я внимательно посмотрел, что даже в приёмный день, когда нет пришедших на приём людей, Вы ни на минуту не отвлекаетесь от работы, заполняете формуляры, звоните, отвечаете на звонки. У вас такая напряжённая работа ?

- Работа у нас напряжённая, каждая минута на счету. Не открою секрета, что в 2024 году у меня в производстве было около 4 000 дел, за которые я отвечаю по срокам исполнения. А когда я начинала, а это было 11 лет назад, их было всего 400. Вот такая динамика.

Поэтому мы и засиживаемся, бывает, до 21 00, а то и дольше. Выходим на работу в выходные дни. У нас существует своя корпоративная этика, все «болеют» за свой отдел.

- А как Вы успеваете? Наверняка есть ещё и отчётность ?

- Да есть. Поэтому приходится засиживаться до позднего вечера. Особенно в отчётные дни. - А руководство отдела Вам помогает ?

- Помогает, хотя у них своя отчётность, но они берут на себя бремя отвечать на жалобы, ходить по судам за нас. Взыскатели и должники ведь имеют право, если им кажется, что мы недорабатываем, обращаться в суд. Обычная практика.

- Можно задать неудобный вопрос, я человек несистемный, мне можно, хочу узнать правду. Что Вы думаете, по поводу того, что периодически возникают уголовные дела по судебным приставам в отношении приписок, незаконного закрытия производств? Зачем они идут на подлог ?

- Трудно сказать…, наверное, лентяи. Лично для меня это неприемлемо. Считаю, что надо честно и добросовестно делать свою работу. Не успеваешь в рабочее время, работай сверхурочно.

- Я уже понял, что ваша работа серьёзная и кропотливая. Как обществовед, делаю вывод - она поддерживает экономическую и правовую основу государства. Анастасия, ваша работа начинается с самого раннего утра и проходит до позднего вечера, это так?

- Да, всё правильно, наш рабочий день не нормирован, он может начаться в 6 00 утра и закончиться в 22 00, а то и позже, дело в том, что с 6 00 утра, по закону, мы можем приехать к должнику и начать процессуальные действия. Можем приехать и вечером, до 22 00, и также делать нашу работу. Не всегда нас люди встречают «с радостью», но на это у нас есть силовая поддержка в лице судебных приставов по ОУПДС, а они имеют широкие законные полномочия. Поэтому, лучше не спорить, а подчиниться закону.

- А как семья, муж, относиться к такой работе? На мой взгляд, это не нормально, когда жена приходит так поздно, уставшая и не в состоянии что-то сделать по хозяйству ?

- Мой муж - профессиональный военный в нескольких поколениях, его отец, дед и прадед были военными, служили Родине. Он пропал без вести на СВО. Я ни на минуту не сомневаюсь, что он найдётся, нужно только время, когда это случится. А я должна воспитывать наших двоих детей, работать, чтобы у них всё было. Как бы ни тяжело это было, такова жизнь. А ребята, у меня два сына, уже самостоятельные и стараются соответствовать отцу, помогают друг другу.

- Я восхищаюсь Вами, вашей самоотверженность. Но помогает ли Вам ваша служба?

- Да , помогает, вниманием.

- Анастасия, я обратил внимание, что все сотрудники Службы судебных приставов ходят в форме, есть погоны, знаки отличия. Наверное, как я предполагаю, это вносит определённый порядок ?

- Всё верно, форма дисциплинирует. Я считаю, что форма придаёт нам статус «государственного» человека и накладывает ответственность, конечно.

- Вот такой вопрос, были ли в вашей практике комические и трагические случаи. Есть ли какие то примеры, всплывающие в памяти ?

- Примеров много, даже не знаю, что можно рассказать.

Вот, что пришло на ум: я бы назвала эту историю «спецоперация».

Весь наш отдел искал арестованный судом автомобиль, должник добровольно ставить его на штрафстоянку отказывался. Где-то его прятал, оставлял по разным тайным местам, не у дома, где жил.

Через какое-то время была получена информация, что должник явился в суд для участия в судебном заседании. Был сделан вывод, что он не пешком туда пришёл, а приехал на своём автомобиле. Мы в сопровождении судебных приставов по ОУПДС сразу поехали на место, нашли автомобиль, правда, не у здания суда, а на значительном расстоянии от него. Видимо, так должник надеялся избежать изъятия машины. Вызвали эвакуатор. Появившийся владелец начал препятствовать исполнительным действиям, сел в машину и заблокировал двери. В ходе переговоров судебный пристав по ОУПДС убедил должника приоткрыть немного окно. А дальше, как говорится, «дело техники» и профессионализма… В результате, автомобиль был изъят.

- Интересно, молодцы, проявили смекалку..

- А вот другой случай, далеко не комический. В отдел обратилась иногородняя молодая девушка 18 лет. У неё произошла такая история. После развода родителей она проживала с отцом, а мать выплачивала бывшему супругу алименты на содержание дочери. Отец умер, но к моменту совершеннолетия девушки у её матери имелась задолженность по алиментам. Возникла проблема: как молодой девушке получить деньги, если взыскателем являлся отец. Пришлось помочь ей, хотя это и не входило в служебные обязанности, подготовили пакет документов о правопреемстве и передали в суд. Самостоятельно ей было бы не справиться. В результате, проблема была решена, девушка получила причитающиеся ей деньги.

- Спасибо , за беседу, Анастасия. После нашего разговора я совершенно по другому стал смотреть на работу службы судебных приставов.

Моя беседа с судебным приставом Анастасией Романовой, показала, что их работа, как говорится, «медом не мазана», нужно быть действительно ответственным и дисциплинированным человеком. Понимать смысл в своей работе и просто её любить…

Михаил Скоморохов



