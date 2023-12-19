Депутаты АрхГорДумы посетили школу №68 в Маймаксанском округе

Директор учебного учреждения Марина Подшивалова показала народным избранникам недавно отремонтированный актовый зал. Помещение стало светлым с современными дизайнерскими решениями, а сцену удалось сделать более низкой и просторной.



Новый ремонт оценили председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, народные избранники Сергей Сметанин и Владислав Виривский, а также депутат Архангельского областного Собрания Михаил Авалиани.



Первое, на что обратили внимание депутаты – низкая температура в помещении. Михаил Авалиани предположил, что причиной может быть некорректная работа системы отопления. Но после демонтажа защитных решёток выяснилось, что трубы достаточно тёплые.

«По логике, радиаторные ниши должны быть значительно больше, чтобы холодный воздух проходил снизу, поднимался через батарею и уже нагретый выходил обратно. Здесь же подрядчиками это сделано немного не по технологии, в результате чего нет нужной циркуляции воздуха», - отметил Михаил Авалиани.



Кроме того, в помещении актового зала установлены деревянные окна, что может являться дополнительной причиной охлаждения. При этом, педагоги отметили, что во время массовых мероприятий воздух в зале достаточно быстро прогревается.



«Вся красота современного актового зала нивелируется низкой температурой в помещении. Так не должно быть. Совместно с администрацией города и округа мы будем искать возможности, чтобы уже в этом году заменить окна в актовом зале на новые стеклопакеты», - отметил Сергей Сметанин.



Кроме того, директор школы показала народным избранникам помещение спортивного зала. В нём, несмотря на наличие пластиковых стеклопакетов и множества радиаторов отопления, стоит низкая температура воздуха. Кроме того, само помещение нуждается в косметическом ремонте.



«В последние годы мы убедились в эффективности программы капитального ремонта школ. Когда выполняются комплексные работы по улучшению условий обучения школьников. Но вместе с тем мы видим, что ещё остаются школы, которые остро нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому мы и дальше будем оказывать поддержку реализации программы капремонта школ», - подчеркнул председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.











