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Если что-то кое-где у вас порой. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья старались сделать жизнь сограждан максимально комфортной, интересной и безопасной. Последнее актуально с приходом осени – погодные катаклизмы, сезонные психические обострения… сами понимаете.

Куда обращаться, если столкнулся? Заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы Александр Кузнецов советует набрать многоканальный номер 420-112 в любое время суток.

Александр Кузнецов:

- Задача ЕДДС — оперативно собирать и обрабатывать информацию о происшествиях и авариях, анализировать её достоверность и передавать полученные данные экстренным оперативным службам и организациям, ответственным за устранение чрезвычайных ситуаций.

Приятный бонус - звонок в ЕДДС является бесплатным.

Сразу два представителя городского парламента, Кристина Саблина и Александр Назаренко, приняли участие в первой в этом политическом сезоне программе «Позиция». Причем коллеги по законотворчеству стояли за разными телевизионными барьерами, символизирую сим плюрализм мнений даже внутри одной фракции.

Речь шла о молодежных субкультурах – юные чудаки и чудачки наряжаются в собак, кошечек, а то и в богомерзких созданий, выходят в публичные места, ведут себя соответственно прикиду и таким образом типа самовыражаются. Называют они это не по-русски - фурри, квадроберы и терианы.

Взрослые, приглашенные к участию, разделились на тех, кто допускает такие выкрутасы (вспоминая свое металло-панковское детство), и кто видит в увлечение подобными перфомансами опасность для психического здоровья. Мнение телеаудитории разделилось примерно поровну.

Впрочем, коллеги из ИА «Эхо севера» уже разнесли в пух и прах не только саму тему дискуссии, но подобный телевизионный формат, от которого за версту разит местечковостью… так что нашей редакции от себя добавить нечего.

Иногда простой забор может спасти чью-то жизнь и здоровье. Этот постулат подтвердил Максим Хохулин на примере школы №2 имени В. Ф. Филиппова.

Этой школе необходим новый забор, так как старый износился и уже не соответствует современным требованиям безопасности. Родители совместно с руководством школы подготовили заявку на участие в региональном проекте «Комфортное Поморье» и сейчас занимаются сбором подписей.

Депутат обсудил проблему с новым директором школы Ириной Ключниковой. Они договорились о продуктивном сотрудничестве для решения актуальных вопросов, связанных с жизнью учреждения.

Максим Хохулин:

- Важно, чтобы дети учились в комфортных условиях. Новый забор не только обеспечит безопасность, но и придаст школе красивый и современный вид. Будем решать эту проблему вместе.

Ну, а Елена Ануфриева, как зампредседателя Комиссии по социалке, занималась проблемами сбалансированного питания для самых маленьких жителей города на Северной Двине. Вот такие цифра и выкладки она представила на начало детсадовского года:

- согласно статистике, на одного воспитанника детского сада в Архангельске в среднем приходится 136 кг мяса, 91 кг рыбы и 106 кг крупяных изделий в год;

 - для детей дошкольного возраста рекомендуется потреблять 50–80 граммов мяса ежедневно, что соответствует одной котлете, съеденной за обедом. Статистика потребления полностью соответствует этой норме;

 - организация питания в детских садах Архангельска осуществляется согласно 10-дневному меню, разработанному в соответствии с санитарными нормами. Для детей в возрасте от 3 до 7 лет норма потребления мяса с учётом субпродуктов составляет 100–110 граммов.

И ее депутатское резюме:

- Размер родительской платы позволяет обеспечивать выполнение всех норм организации питания. В детских садах Архангельска готовят вкусную и качественную еду.

Что неудивительно. По воспоминанием сотрудников нашей редакции, прошедших советскую армию, там 20-летних лбов кормили гораздо скромнее.

07 сентябрь 12:34 | : Горячая тема / Политика

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