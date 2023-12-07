Под знаком Послания. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья, как и все сознательные граждане России, слушали и анализировали Послание Президента к Федеральному Собранию.

О мыслях председателя городского парламента Ивана Воронцова мы сообщали ранее.

Владимир Путин в своей речи специально акцентировал внимание на развитии внутреннего туризма как весомой составляющей не только государственного бюджета, но и общей культуры россиян. Этой теме был посвящен круглый стол, в котором приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, учебных заведений, профильного бизнеса и т.д.

Был представлен анализ образовательных программ и количественных показателей трудоустройства выпускников СПО в сфере туризма. О значении грамотной подготовки кадров в условиях постоянно растущей конкуренции на рынке туруслуг говорить излишне.

Свое мнение высказал депутат городской Думы, он же руководитель клуба-ресторана «Паратовъ» Александр Назаренко.

- Прежде всего, в вариативный модуль образовательной программы «Поварское дело» необходимо ввести занятия по освоению программного обеспечения, который используется для складского и кассового учета. В частности, речь идет о программах IIKO и R-Keeper. Будущие повара должны понимать, что складской учет - это базис экономики предприятия общественного питания. Во-вторых, на рынке HORECA есть реальный дефицит администраторов. Выпускник/ ца СПО не способны сразу начать качественно и эффективно работать по данному профилю. Поэтому необходимо брать в рамках учебных занятий или прохождения практики будущих специалистов-администраторов на стажировку. Прямо прикреплять их к настоящему администратору на предприятии, чтобы учащийся понимал, какова настоящая специфика работы. Наконец, третий момент, следует организовывать серию лекториев от известных региональных и федеральных поваров в учебных заведения СПО региона. Это позволит более эффективно производить профориентационную работу и повышать мотивацию учащихся к развитию в профессии.

Значительное место в своем выступлении глава государства уделил поддержке участников военной спецоперации, как демобилизовавшихся, так и находящихся в этой горячей точке.

В САФУ состоялась передача Губернаторскому центру «Вместе мы сильнее!» гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, которую собрали студенты, сотрудники и ветераны Университета.

От Архангельской городской Думы присутствовал председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Сергей Сорокин. Транслируем его слова:

- Хочу отметить активную и неравнодушную позицию работников и обучающихся Университета, которые очень оперативно собрали новый набор помощи для участников СВО. Эта работа идет в Университете с 2022 года и будет продолжена!

Особое внимание Президента удостоилась семья, как главная российская духовная скрепа – без дружной семьи не будет крепкого и сильного государства.

А в Архангельской области как раз проходит прием заявок на участие в всероссийском конкурсе «Моя семейная реликвия».

Презентует депутат Наталья Братина:

- Архангельск из года в год принимает активное участие в конкурсе. В прошлом году на конкурс поступило 56 работ из самых разных муниципалитетов региона. Приглашаю жителей столицы Поморья принять активное участие в данном конкурсе.

Конкурсные работы принимаются до 5 апреля этого года. Организатором конкурса в регионе является центр «Патриот». Лучшие работы финалистов будут номинированы на Национальную премию «Семейная реликвия», которых выберет комитет по национальной премии.