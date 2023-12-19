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Молодые педагоги не забыты. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья работали в усиленном режиме. Январь – месяц всегда непростой, особенно с температурными скачками этого года, коммунальными авариями и прочими неприятностями. 

Депутат Александр Кузнецов предупредил архангелогородцев (всех, а не только своих избирателей, куда обращаться в случае ЧП на коммунальных сетях:

Задача единой дежурно-диспетчерской службы – сбор и обработка информации о ЧП и авариях, анализ и оценка ее достоверности и доведение информации до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию которых входит устранение чрезвычайных ситуаций. Звонок бесплатный.

Итак, все записываем телефон круглосуточной службы с многоканальной связью - 420-112. И пожелаем друг другу как можно реже им пользоваться.

Сергей Сорокин, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, успокоил молодых педагогов Архангельска – социальные выплаты в их адрес будут продолжены и в новом году. А это 26 тысяч ежемесячно в течении трех лет с момента трудоустройства.

Сергей Сорокин:

- В 2023 году выплату получили 226 педагогов, из них: 74 - педагоги детских садов, 146 - педагоги школ, 4 - педагоги учреждений дополнительного образования, 2 – педагоги центра "Леда". При этом 21 выплату получили педагоги-мужчины.

Небольшое пояснение: выплата предоставляется молодому специалисту, отвечающему одновременно следующим требованиям: возраст до 35 лет; замещение должности педагогического работника, включенной в номенклатуру должностей организаций, осуществляющих образовательную деятельность; приступивший к работе в учреждении не позднее одного года со дня получения диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.

Согласитесь, неплохой стимул оставаться верным полученной в вузе или колледже профессии.

Ещё одна известная городская проблем – после новогодних праздников контейнерные площадки превращаются в кладбище отслуживших свое елок. А то их просто втыкают в сугроб недалеко от подъезда. Даже с моральной точки зрения это неуважение к зеленой красавице, три недели создававшей семье хорошее настроение, и плохой пример детям.

Депутат Ксения Корякина предлагает цивилизованный способ утилизации, при котором елочка продолжит вершить добрые дела:

- В Архангельске с 16 по 23 января проходит экологическая акция. Все деревья будут переработаны в щепу, которая затем поступит в приют для животных.

Когда и когда нести елку можно посмотреть на графике ниже.

Ксения Саблина, не только депутат, но и член жюри Третьего ежегодного конкурса видеороликов «Семейные ценности и традиции», говорила о вечном:

- Семейные ценности и традиции - краеугольные камни укрепления отношений. Они создают основу для взаимопонимания, поддержки и устойчивости в семье. Неважно, какие у вас традиции - они формируют идентичность и позволяют семье расти в любви и единстве. Спасибо организаторам за такой добрый и объединяющий конкурс!

(фото с https://skolkopoluchaet.ru

 

20 январь 14:55 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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