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Гармония во всем. Депутаты АрхГорДумы на неделю

На минувшей рабочей недели народные избранники столицы Поморья усиленно готовились к предстоящей сессии (подробности здесь) и провели разбор деятельности ресурсных организаций в период устойчивой непогоды (здесь).

Но нашлось время и для прекрасного…

В детской школе искусств «Гармония» прошли юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию этого прекрасного во всех смыслах образовательного учреждения.

Сегодня в школе обучается 375 детей и работает 41 преподаватель.

На торжество были приглашены представители городского парламента. С подарками и добрыми словами.

Ксения Корюкина:

- Для многих ребят школа искусств открывает двери в удивительный мир творчества. Ведь только под руководством опытных наставников, ребята овладевают музыкальными инструментами и по-настоящему влюбляются в музыку. От всей души благодарим преподавателей и руководство школы за их труд и поздравляем с юбилеем!

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов вручил Почётные грамоты и благодарности наиболее отличившимся преподавателям.

Примерно в это же время в культурном центре «Соломбала-Арт» прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса на соискание специальной профессиональной премии в сфере культуры «Успех».

Всего на конкурс было подано 25 заявок от творческих людей и коллективов, которые приобщают жителей областного центра к культурным ценностям, воспитывают в их душах чувство прекрасного. Да-да, все та же гармония.

На награждении от городского парламента присутствовали спикер Иван Воронцов, его заместитель Рим Калимуллин, председатель комиссии по социальным вопросам Сергей Сорокин и лидер фракции ЛДПР Мария Харченко.

Они же вручали призы лауреатам. Список победителей в номинациях вы найдете здесь

Председатель комитета по вопросам молодёжной политики и общественным объединениям городской Думы Наталья Братина встретилась с активной молодёжью Архангельска.

Разговор шел о подготовке к Дню Победы. Причем с нестандартной стороны – рассматривался вопрос о возможном вкладе в создание праздничного настроения мастеров городского граффити из «ПоморСтрит», которые также готовят свой уличный фестиваль. Их «мольберты» - семь трансформаторных подстанций в разных округах Архангельска.

Наталья Братина:

- Уличные художники хотят делать масштабные изображения, но сталкиваются с бюрократическими барьерами для получения разрешения на граффити. Поэтому некоторые художники прибегают к вандализму и незаконно рисуют на стенах. А позже расстраиваются, когда коммунальщики закрашивают эти произведения искусства. Отдел по делам молодёжи и управление культуры Архангельска решили сделать фестиваль, в рамках которого художникам предоставят легальные стены и баллончики с краской для нанесения граффити. Это поможет сделать город красивей, а художникам – найти место для самореализации.

В конце немного о прозе жизни.

Архангельск приступил к реализации перевода действующих котельных с мазута и угля на биотопливо (пеллеты). Новые котельные строятся тоже по этой схеме.

Такая котельная мощностью 12 МВт появится в поселке 25-го лесозавода на улице Постышева (Маймаксанский округ). Ее строительство планируют начать уже в этом году. Она будет работать на пеллетах и снабжать теплом 50 жилых домов и социальных объектов.

Депутат Сергей Сметанин:

- Современная энергоустановка вытащит отдаленный микрорайон из теплового кризиса. Подрядчикам не придется зависеть от привозного топлива, что позволит обеспечить стабильное теплоснабжение как жилого, так и социального фонда .

13 апрель 11:26 | : Горячая тема / Политика / Культура

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