А искусство – вечно. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только готовились к предстоящей сессии…

Вице-спикер городского парламента Рим Калимуллин принял участие в знаковом культурном событии – прощании (последний показ) с мюзиклом «Поморская сага», оригинальной инсценировкой литературного произведения Бориса Шергина «Ваня Датский».

Рим Мукамилевич, имеющий звание «Заслуженный артист Татарстана» за свой певческий талант и подвижничество в культурной сфере, назвал «Поморскую сагу» «очень амбициозным проектом»:

- Я хочу выразить слова огромной благодарности Александру Дунаеву, руководителю Ломоносовского ДК и руководителю проекта «Поморская сага», всему творческому коллективу этого гениального шедевра. Мне кажется, что коллективу удалось обратить внимание людей разных возрастов на творчество нашего именитого писателя, донести до них настоящее северное русского слово, которое способно затронуть струны души каждого зрителя.

Впрочем, наблюдатели от нашей редакции уверена, что мюзикл «Поморская сага» не станет просто историей. Он еще не раз появится на сцене под особые события.

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова и руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов встретились с педагогами Детской школы искусств «Рапсодия», что в Северном округе столицы региона.

Повод более чем приятный – вручение почетной грамоту и нагрудного губернаторского знака Ольге Меньшиковой. Педагог школы удостоилась этого «за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, большой личный вклад в сохранение фольклорных традиций Русского Севера и музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения».

Валентина Сырова:

- Выражаю огромную благодарность и преклонение перед коллективом педагогов, которые, обучая своих учеников музыке и живописи, исполнительскому мастерству и хореографии, вкладывают в них свое сердце и душу. Искренне желаю всему коллективу школы искусств неиссякаемого творческого вдохновения, оптимизма, удачи, творческих поисков и инноваций, новых побед и достижений!

Одновременно Иван Воронцов занимал важными организационно-техническими проблемами – обсуждал с коллективом школы увеличение материально-технической базы и грядущее благоустройство прилегающей к очагу культурного воспитания территории.