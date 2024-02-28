Архангельские депутаты обсудили отчет главы города

В рамках подготовки к 7-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва под руководством председателя комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Максима Хохулина прошло совместное заседание профильных комиссий.



Депутаты рассмотрели все вопросы, выносимые на апрельскую сессию.



Традиционно депутаты рассматривают ежегодный отчет Главы ГО «Город Архангельск» о результатах своей деятельности, деятельности городской Администрации за прошедший год.



На планируемой сессии городским депутатам предстоит принять решение о внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества.



Кроме этого, на заседании депутаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в городское Положение о муниципальном земельном контроле и утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.



Также депутатам на сессии предстоит принять решение о внесении изменений в структуру городской Администрации и назначить конференцию граждан в Исакогорском территориальном округа (с целью создания ТОСа).



Напомним, что 7-я сессия Архангельской городской Думы состоится 17 апреля, в среду, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.



Внимание: Планируется проведение on-line трансляции 7-й сессии городской Думы. Трансляция будет доступна с 10.00 (до окончания сессии) в день сессии в группе городской Думы в сети ВК, для просмотра сессии необходимо войти в группу, став подписчиком. Ссылка: https://vk.com/arhgorduma