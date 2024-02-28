Депутаты АрхГорДумы провели разбор работы ресурсоснабжающих компаний

Реализацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций заслушали на прошедшей комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы



В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии под руководством председателя комиссии Михаила Иванова.



На повестке заседания были вопросы о реализации инвестиционных программ ПАО «ТГК-2», Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «АСЭП», также депутаты обсудили работу локальных котельных городского округа «Город Архангельск» в отопительном сезоне 2023-2024 и перспективу их развития.



Что касается деятельности ПАО ТГК-2, то в настоящее время действуют 6 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения. Приоритетным проектом стоит выделить строительство теплотрассы от Архангельской ТЭЦ до пр. Дзержинского. Это позволит равномерно распределить тепловую энергию между потребителями и увеличить пропускную способность теплоносителя, обеспечивая баланс производства и потребления тепловой энергии.



Депутаты обсудили дефекты, возникающие на теплосетях города. Станислав Ерехинский, и.о. директора Архангельских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2», рассказал об основных инвестиционных работах в 2023 году и планах на 2024 год:



- Износ тепловых сетей в городе составляет порядка 70 процентов, тем не менее, проводим необходимые работы как капитального, так и текущего характера. В 2023 году было предусмотрено 227 млн руб. на финансирование мероприятий в городе. За прошедший год было отремонтировано в целом 7 км теплосетей, порядка 140 объектов (раскопок) благоустроено.



Председатель городской Думы Иван Воронцов обозначил проблему ремонта теплотрасс не «кусками, а от теплокамер до теплокамер», то есть полноценными отдельными участками, также задал вопрос о разнице в суммах вложенных инвестиций по г. Северодвинску и г. Архангельску.



«По сути, в Северодвинске идет полноценная реконструкция ТЭЦ, из-за этого направлены большие инвестиционные суммы», - ответил Станислав Анатольевич.



«Жители города очень обеспокоены большим количеством раскопок. Это всё связано с возросшим количеством аварий на теплосетях. Прошу вас обратить внимание на их минимизацию, все-таки направить больше финансирования на модернизацию теплоинфраструктуры и качественное благоустройство после устранения разрытий. Надо постараться сделать так в вашей инвестиционной программе, чтобы каждый год вы меняли максимально возможное количество километров теплосетей в Архангельске, и с каждым годом данный показатель только увеличивать. Пока существенного прогресса в обновлении системы теплоснабжения города мы не видим», - акцентировал свое внимание Иван Воронцов.



Также Денис Лапин и Иван Воронцов отметили положительную динамику в восстановлении теплоснабжения в Северном округе в ходе совместной большой работы с городской Администрацией и городской прокуратурой:



- Сегодня мы услышали более полную информацию о возможной концессии «Арктической теплогенерирующей компании» в части передачи теплосетей Северного округа. Надеемся, что к началу нового отопительного сезона все юридические вопросы будут решены.



«Что касается теплоснабжения со стороны ТГК-2, то сегодня нам рассказали, что с приходом нового собственника в лице ООО «Газпром энергохолдинг», будет изменен в лучшую сторону подход по реализации инвестиционной программы в городе», - дополнил Денис Лапин, председатель комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры.



«В настоящее время на территории города действует 6 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, однако изношенность сетей теплоснабжения города перешагнула 70 процентов, таким образом, финансирование идет на ремонт и поддержание сетей в рабочем состоянии, о модернизации в этом случае говорить не приходится», - сказала депутат Ксения Корюкина.



Вместе с тем, отвечая на вопрос Ксении Корюкиной о мониторинге состояния сетей, представитель Архангельских тепловых сетей ответил, что в работе используется роботизированное оборудование, позволяющее определять наиболее проблемные участки.



Так, в 2024 году будет проведена замена сетей на участке от улицы Гагарина до улицы Комсомольской.



В свою очередь, заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский обратил внимание на актуализацию муниципальных инвестиционных программ в части теплоснабжения с учетом принятой Стратегии развития города до 2035 года.



Стоит отметить, что работы по замене теплосетей планируется городской Администрацией включить в мастер-план по развитию Архангельской области до 2035 года, в том числе строительство четвертого вывода магистрального трубопровода в район города.

На заседании сетевые организации в сфере электроснабжения также рассказали о планах по ремонту кабельных и воздушных линий, а также модернизации трансформаторных подстанций.



Член комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии, председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Александр Гурьев прокомментировал итоги заседания:



«Что необходимо отметить - представители крупнейших балансодержателей сетей жизнеобеспечения города признали недостаточность объема средств, направляемых ими на текущий и капитальный ремонт соответствующих сетей. Процесс устаревания сетей идет быстрее процесса их восстановления. Износ сетей год от года возрастает.

Резкий рост количества аварий на сетях электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подтверждает печальную динамику. Проблема частных операторов в секторе жилищно-коммунального хозяйства - в сбое ориентиров в пропорциях прибыли и общественного блага. Все это говорит о возможной необходимости переосмысления подходов в государственном управлении в сфере ЖКХ. Продолжим депутатский контроль организаций сферы жизнеобеспечения городского хозяйства в формате работы комиссии».



В ходе заслушивания информации по инвестиционным планам со стороны «АСЭП», Иван Воронцов и Денис Лапин выразили уверенность, что качество и стабильность энергоснабжения Северного округа должна улучшиться.



«В осеннее время на ваших сетях было, как минимум, три крупных аварии, одна из них устранялась больше суток, и тысячи жителей округа сидели без электричества. Сегодня мы услышали, что большая часть ваших сетей расположена в Северном округе. Также вы обозначили, что в этом году в округе запланирована реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-923. Прошу вас обратить пристальное внимание на недопущение аварий такого уровня, а также оперативность в их устранении», - обратились к главному инженеру «АСЭП» Константину Сумарокову народные избранники.



Участники комиссии в ходе заседания обратили внимание тот факт, что в их адрес поступает большое количество жалоб на работу локальных котельных, в том числе стоит обратить внимание и на несколько аварий в последнее время на тепловых сетях в центре и на окраинах города.



По словам Сергея Дементея, заместителя министра ЖКХ правительства Архангельской области, в их адрес в отопительный сезон 2023-2024 поступали многочисленные обращения по вопросу ненадлежащего теплоснабжения потребителей, отсутствия нормативных запасов топлива на локальных котельных, расположенных на территории г. Архангельска.



«Принимая во внимание систематический характер возникающих сбоев в обеспечении надлежащего теплоснабжения потребителей от локальных котельных города, нашим министерством направлены обращения в прокуратуру Архангельской области и Северо-Западное управление Ростехнадзора для принятия мер в отношении ответственных должных лиц теплоснабжающей организации или ее собственника, а также обращение в Следственное управление СК РФ по Архангельской области и НАО от правительства региона», - проинформировал участников Сергей Валерьевич.



Участники заседания отметили и позитивные изменения – ряд котельных ожидает масштабное обновление. В рамках газификации планируется перевести их на газ, а также построить и запустить новые источники теплоснабжения с выводом отработавших свой ресурс котельных.



В 2024 году планируется:

- реконструкция системы теплоснабжения в Талажском авиагородке;

- строительство и ввод газовых котельных на ул. Аллейной, Дрейера, в Зеленце, на ул. Севстрой, Клепача и Пограничной.

- строительство пеллетных котельных на ул. Постышева и на о. Краснофлотский.



Все эти мероприятия, в итоге, должны повысить качество теплоснабжения потребителей.



«Вместе с тем, соблюдение параметров работы действующих котельных, наличие запаса топлива должны быть под постоянным пристальным вниманием надзорных органов и Администрации города», - отметила заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Ксения Корюкина.



«Считаю, что заседания комиссии по городскому хозяйству и экологии по данному направлению нужно проводить систематически в весенний и осенний периоды. Это необходимо для понимания объема ремонтных работ в межотопительный период и оценки готовности объектов к несению нагрузки в самом его начале», - резюмировал итоги заседания председатель комиссии Михаил Иванов.



Отдельно стоит отметить, что в Архангельске будут проводиться публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения ГО «Город Архангельск» до 2028 года, в котором депутаты обязательно будут принимать участие, чтобы владеть актуальной информацией о планах и о реализованных проектах на территории города.



