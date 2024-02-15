Выбирать так выбирать. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Конец этой недели был особый – выборный. Народные избранники столицы Поморья одни из первых использовали свое конституционное право определить вектор дальнейшего развития страны. Вот лишь несколько реплик:

Рим Калимуллин:

- Когда ставил галочку в бюллетени, то не было никаких сомнений. Россия была и есть - великая держава. И такой страной должен руководить только сильный лидер с безусловной поддержкой людей.

Денис Лапин:

- Наша семья никогда не задавалась вопросом идти на выборы или нет: голосовали, голосуем и будем голосовать. Свои голоса за будущее России отдали, придя на избирательный участок. Здесь царит теплая, дружественная атмосфера.

Елена Ануфриева:

- Утро у меня началось по-особенному – на избирательном участке. Не откладывая на потом, решила проголосовать на выборах Президента в первый же день! Считаю, что каждый житель должен сделать свой выбор и отдать голос за лидера, который поведет за собой всю страну!

Михаил Иванов:

- Я решил воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Это удобно, надежно и современно. Находясь на работе, не всегда есть возможность посетить избирательный участок, поэтому этот способ стал для меня отличным выбором. Давайте не упускать возможность повлиять на будущее нашей страны. Проголосуйте, используя удобные для вас способы!

Михаил Орлов:

- Сегодня начался важный этап в жизни нашего государства - выборы Президента. Великой Россию делают её люди. И мы уверены, что будущее нашей страны сейчас зависит только от нас. От того, какой выбор мы сделаем.

Ну и к делам повседневным…

Комиссия по вопросам городского хозяйства и экологи встретилась с главами округов Архангельска и обсудила с ними животрепещущую проблему – контроль за уборкой городских территорий, где расположены объекты малого бизнеса, в первую очередь предприятия общепита и торговли. Как известно, именно к ним наибольшее число претензий от избирателей – соцсети аж дымятся.

Вопрос не только в административном контроле за чистотой, но и в мере наказаний для владельцев, не соблюдающих общепринятые правила – «заработал – убери за собой».

Председатель комиссии Михаил Иванов:

- Сегодня важно понять, как осуществляется контроль со стороны городской Администрации по качественной уборке данных территорий, какие меры воздействия принимаются в отношении нерадивых собственников, какие силы задействованы в окружных администрациях для контроля за надлежащим состоянием территорий.

Главы округов уверяют, что чуть ли не ежедневно объезжают подведомственные территории, следят за уборкой, своевременным вывозом снега и мусора. Однако предупреждения часто не срабатывают, нужны более действенные меры.

Ксения Корюкина:

- Раз предупредили, второй раз выявили замечания, то выставляйте штрафы, оформляйте административные протоколы. Все рычаги у вас, как местных органов власти, есть.

По итогам встречи была предложено «более активно вести претензионную работу, чтобы обратить внимание бизнеса на внешний вид своих объектов».

По уже сложившейся традиции, группа депутатов-единороссов провела экскурсию для старшеклассников по парламентским кулуарам.

Каждый из экскурсоводов-любителей рассказал молодым людям что-то важное из своей практики, не только депутатской, но и жизненной, профессиональной, привязанной к округу, по которому избирались.

Общение прошло отнюдь не «в одни ворота». Школьников интересовало возвращение школьных проездных, продолжение благоустройства набережной, строительство нового торгово-развлекательного центра, а также появлении филиалов ВУЗов в Северном округе.

Интересный момент – подрастающее поколение единодушно поддержало переход городского транспорта от устаревших «пазиков» к современным автобусам. Конечно, с учетом некоторых нюансов.

Впечатлениями от общения с нашим будущим поделился Денис Лапин:

- Отрадно, что сегодня на встрече ребята часто предлагали свои идеи по развитию нашего города, что можно добавить в развитие молодежного пространства, систему благоустройства территории, образовательную среду. Практически никто не сказал, что кто-то настроен уехать из нашего города. Считаю, что мы, как депутаты, должны делать всё возможное, чтобы наша молодежь получала хорошее образование, могла находить работу, и строить семейные отношения в Архангельске.