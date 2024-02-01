Игорь Чесноков: «Важно, чтобы выборы прошли легитимно»

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов проголосовал на выборах президента РФ.

- Событие, в котором северяне вместе со всей страной участвуют в течение трёх дней, значимое и ответственное. Особенно в непростое для России время. Мы выбираем лидера государства, с которым наша страна будет идти дальше, строить отношения с соседями, развиваться. Важно, чтобы выборы прошли легитимно. То, что мы сегодня видим на избирательных участках в Центре общественного наблюдения, говорит о многом - люди делают свой выбор осознанно и ответственно. Представители всех политических партий имели возможность свободно зарегистрироваться на участие в выборах - это ли не демократия. Многим европейским государствам и той же Америке стоит поучиться у России, как организовывать выборы. У любого гражданина есть возможность проголосовать везде – на избирательном участке, по ДЭГ или по открепительному талону. Главное, чтобы северяне пришли на выборы. От того, насколько будут активны избиратели в нашей стране, будет зависеть и отношение скептиков из других стран к нашей избирательной кампании, а также диалог, который будут вести с Россией лидеры ведущих государств мира. Мы к этому готовы. Мы за открытость - сказал лидер региональных единороссов Игорь Чесноков.

Отметим, в Поморье открылся 761 избирательный участок. На 12.00 свой выбор сделали 81 511 человек (без учёта тех, кто голосовал по ДЭГ). Для работы на выборах подготовлено свыше 2100 общественных наблюдателей. Все участки оснащены системой видеонаблюдения – кто-то работает в записи, кто-то в прямом эфире, и вся информация идёт в ЦОН. За выборами Президента РФ следит большое количество международных наблюдателей.