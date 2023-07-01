В Архангельской области народ потянулся к избирательным участкам

В течение трех дней северянам предстоит сформировать новый состав регионального парламента, городской Думы Архангельска, собрания депутатов Котласа, Приморского районного Собрания, а также пройдут допвыборы в других муниципальных окружных Собраниях.

Сегодня по всей области ровно в 8 утра открыл свои двери 761 избирательный участок. На всех уровнях выборов будет замещаться 129 мандатов. «Единая Россия» закрывает 100% выдвижений.

В числе первых избирателей проголосовал депутат Новодвинского Горсовета Леонид Капориков. Он пришёл на избирательный участок в 8:05. «Каждые выборы - это важнейшее политическое событие в регионе. От нашего решения сегодня будет зависеть то, как будет развиваться Архангельская область в следующие пять лет. Со своим выбором я определился заранее, поэтому решил не откладывать голосование в долгий ящик и проголосовал в числе первых», - отметил Леонид Капориков.

Чтобы дойти до избирательного участка, нужно не так много времени. Некоторые люди успевают заехать и проголосовать перед работой, другие - после.

Для семьи Михалёвых из Ленского района совместное голосование на выборах стало доброй семейной традицией. Владимир Васильевич со своей супругой Лидией Павловной самыми первыми пришли на избирательный участок в с. Лена.

Активист, общественник, предприниматель, председатель региональной общественной организации «Отечество. Поморье. Единство» Александр Назаренко заполнил бюллетени на избирательном участке №41.

«Избирательный участок находится рядом с домом, поэтому решил не откладывать ответственное дело и прийти в первый день голосования. На избирательном участке увидел, что процедура организована на высоком уровне. Опечатаны урны, на участке есть наблюдатели.

Сейчас мы избираем депутатский корпус Архангельского областного Собрания депутатов и городской Думы на ближайшие пять лет. Голосуем за людей, которые будут представлять конкретные территории. Поэтому так важно, отдать свой голос за людей, которым доверяешь. Ведь именно они будут принимать политические решения и конкретные действия во благо нашего округа», - рассказал Александр Павлович.