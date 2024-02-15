И блины кстати. В первый день голосования в Поморье выстраивались очереди

На избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Об этом региональному отделению «Единой России» рассказали коллеги-партийцы.

Секретарь Виноградовского местного отделения «Единой России» Андрей Аннин проголосовал на выборах Президента РФ с сыном и внуками.

- На двух участках видел очереди за бюллетенями – такого вообще не бывало давно. Мероприятия, которые организовали во время выборной кампании, создали праздничную атмосферу – возле участков проходила лотерея, выступали артисты, угощали блинами. Вообще очень удобно, что первый день голосования выпал на пятницу – это хорошо для тех, кто работает: если не успел сходить с утра, в обед уж точно проголосует, чтобы в выходные заниматься своими делами. И в целом трёхдневное голосование – удачный формат для волеизъявления.

Селяне выражали свою гражданскую позицию очень активно – показателем явились блины, которых уже во второй половине дня практически не осталось на участках. Вспоминаются советские времена – тогда были апельсины, конфеты, выпечка. Приятно и поесть, и чаю попить. Поэтому сегодняшние блинчики очень кстати. Их оценил и Андрей Аннин с близкими.

Партиец также отметил, что выборы на селе проходят в спокойной обстановке, невзирая на внешние обстоятельства вокруг страны. В северной глубинке явка оказалась хорошей.

- Коллеги-партийцы со мной поделились наблюдением - на выборы Президента РФ пришли молодые мужчины, которые раньше ни разу не голосовали. Это говорит о том, что общество наше становится более осознанным и ответственным, - подытожил Андрей Аннин.

Андрею Малыгину тоже пришлось стоять в очередь за бюллетенем на избирательном участке на выборах Президента РФ. Секретарь Новодвинского местного отделения «Единой России» отметил, что в течение трёх дней северяне выбирают вектор развития России на ближайшее будущее.

- Считаю, что каждый гражданин должен прийти и осознанно проголосовать. Новодвинские партийцы очень активно участвуют в выборах, и в целом город бумажников показывает большую заинтересованность в эпохальном для страны событии. Такого за последние избирательные кампании не припомню - придя на участок, мне пришлось постоять в очереди, чтобы получить бюллетень. Поэтому считаю, что явка на выборах Президента РФ будет высокой, - сказал Андрей Малыгин.

Не только за личность и человеческие качества, но и за вектор исторического развития нашей страны, как минимум, на шесть ближайших лет проголосовал сегодня секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России», глава города корабелов Игорь Арсентьев.

- У меня подрастает сын, который по истечении этих шести лет станет взрослым и будет самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Я голосую за это! Для меня это важно! Мы выбираем будущее России! - отметил партиец.