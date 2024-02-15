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Депутаты Госдумы от Поморья не пожалели своих голосов

едеральные парламентарии отдали голоса на избирательных участках.

В Северодвинске вместе со своей семьёй выразил свою гражданскую позицию единоросс Александр Спиридонов. Федеральный парламентарий проголосовал на выборах Президента РФ за будущее России, а также поучаствовал в голосовании за один из проектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Не исключает Александр Юрьевич и случайного совпадения в получении приза от региональной викторины, которую выбрало всё Поморье. 

На наш вопрос, понимают ли его дети всю серьёзность происходящего главного трёхдневного события года, депутат Государственной Думы ответил: «Сыновьям было интересно на участке. Младший Дима спрашивал заранее: «А что такое выборы? И кто такой Президент?» 

Теперь понятно, что Ярослав и Дмитрий Спиридоновы воспитываются не только на сказках Гофмана и русском фольклоре, но и знают важные исторические вехи в истории нашей страны.

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия») сделала выбор за процветание Поморья и всей России в культурном центре Устьян. Туда парламентарий пришла не одна – компанию Елене Андреевне на избирательном участке составила её гостья из Карпогор Снежана. 

- Вижу, что в Устьянском районе жители голосуют очень активно, идут на участки целыми семьями - это очень приятно, - отметила Елена Вторыгина.

Прежде чем проголосовать самому, Михаил Кисляков объехал поморскую глубинку, побывав на избирательных участках Холмогорского, Пинежского, Мезенского округов, чтобы лично убедиться в готовности сельских поселений к главному событию года. 

- Деревенское утро северяне начинают с домашней работы, поэтому активность на участках ожидается ближе к обеду, - сказал депутат Государственной Думы Кисляков.

По мнению единоросса в открытости и честности выборов в нашей стране нет никаких сомнений, поскольку даже в самом удалённом и труднодоступном северном посёлке право и возможность проголосовать есть у всех. 

На 15.00 сегодня общая явка северян на выборах Президента РФ составила 46,24 процента. На избирательных участках проголосовало 303 867 человек — 40,74 процента, количество участников дистанционного электронного голосования составило 88 038 человек (86,54 процента от общего количества участников ДЭГ).


17 март 07:53 | : Политика

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