В Архангельской области голосует и стар, и млад

Города, сёла, деревни Поморья участвуют в важном и общем для всей страны событии – выборах Президента РФ.

- Активисты, сторонники, члены партии и единомышленники голосуют активно: кто-то приходит на избирательные участки, кто-то – по ДЭГ, к маломобильным гражданам приезжают сотрудники УИК. Явка хорошая, но всегда хочется, чтобы была выше. В моём коллективе проголосовала большая часть сотрудников. Люди приходят на участки с радостью. Немного давало сбой дистанционное голосование, но это из-за большого количества желающих в первый день отдать свой голос за будущее нашей страны, - рассказала секретарь превичного отделения «Пинежское» Ольга Лукина.

Молодёжь Поморья проявляет активность на выборах. Голосуют юные северяне с хорошим настроением. Пришли на избирательный участок пинежанки Валентина Пегунова и Мария Малыгина, ученицы 11 класса.

Многолюдные и яркие выходы северян на избирательные участки ожидаются и в последний день голосования, 17 марта. Селяне запланировали проголосовать, когда наступит широкая Масленица. Встречи с друзьями и знакомыми, общение с близкими, массовые хороводы и гуляния – люди ассоциируют выборы с большим общим праздником.

- Мы всей семьёй пойдём голосовать в воскресенье. Считаю этот день самым лучшим для того, чтобы прийти на избирательный участок. Моя первичка уже полным составом выразила свою гражданскую позицию в первый день выборов. Сын у меня работает наблюдателем и рассказывает, как участвуют жители деревни Одинцовской в главном политическом событии года. В целом на участках обстановка спокойная и доброжелательная. Для пожилых и маломобильных селян организовано голосование на дому, - сказала Елена Гуркова, секретарь Ямскогорского 24-го первичного отделения «Единой России».

На избирательные участки самостоятельно приходят ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, старейшие жители сёл и деревень. Отдал свой голос за стабильное будущее подрастающего поколения ветеран Михаил Яковлевич Тюряпин, житель Пинежья. Самостоятельно пришёл проголосовать старейший житель деревни Синики Устьянского района Владислав Павлович Зайцев. Каждые выборы лично посещает Александра Николаевна Мацола – самая пожилая северянка деревни Подволочье Плесецкого округа.

- Несмотря на капризные погодные условия – проливной дождь, весеннюю распутицу – а весна на Русском Севере в деревнях и сёлах совсем не такая, как в городах – люди идут на избирательные участки, - сказала Елена Ильинская, исполнительный секретарь Плесецкого местного отделения Партии.

На одном из избирательных участков Плесецкого округа настроение избирателей поднимает очаровательная панда. Посетители охотно с ней фотографируются.

По данным первого дня голосования в Архангельской области приняли участие 33,7 процента северян, включая ДЭГ. Явка во всех муниципалитетах разная. Избирательные участки открылись вовремя.