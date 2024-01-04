В Архангельске нет дефицита учителей физкультуры. Новости из стен АрГорДумы

Архангельские депутаты заботятся о гармоничном развитии жителей города. Особенно это касается молодого поколения. Предлагаем еще одно тому доказательство…

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по социальным вопросам под руководством председателя комиссии Сергея Сорокина. В работе комиссии приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов и народные избранники: Дмитрий Шабуняев, Михаил Орлов, Елена Ануфриева, Ольга Шананина, Ксения Корюкина и Мария Харченко. В заседании также приняли участие руководители структурных подразделений городской Администрации: Артем Фомин, начальник управления по физической культуре и спорту, Елена Ерыкалова, и.о. директора департамента образования.



Участники заседания обсудили кадровую обеспеченность сферы физической культуры и спорта в школах города, текущее состояние и перспективы развития спортивной инфраструктуры и мероприятия по развитию школьных спортивных лиг.



По словам Елены Ерыкаловой, на сегодня в городе как таковой дополнительной потребности в учителях физкультуры нет:



- Сегодня в результате привлечения студентов к ведению уроков физкультуры и за счет мер социальной поддержки педагогов, в частности, компенсации арендной платы (найм жилья) иногородним педагогам, в школах города практически нет свободных вакансий учителей физкультуры. На данный момент существует потребность в учителе физической культуры в средней школе №27. Вакансия размещена на сайтах по трудоустройству, если депутаты могут помочь, то будем очень рады.



Председатель городской Думы Иван Воронцов, он же председатель региональной Федерации гребного спорта, отметил отличное взаимодействие в вопросе профориентирования выпускников кафедры по физической культуре САФУ: «Если по остальным школьным предметам существует потребность в профильных учителях (физика, математика), то, как сегодня нам рассказали, с учителями по физической культуре у нас в городе всё замечательно».



Народные избранники заслушали подробную информацию Артема Фомина о развитии городской школьной спортивной инфраструктуры: это 74 спортивных зала, один закрытый бассейн (школа №7) и 90 плоскостных сооружений.



- Очень большим подспорьем для нас является участие в областных программах на правах софинансирования. Так, за последние годы, в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта Архангельской области», удалось обустроить 7 плоскостных спортивных сооружений. В этом году по этой же программе запланировано обустройство и модернизация универсальной спортивной площадки на территории эколого-биологического лицея. Также за счет областной субсидии мы смогли обустроить площадку на территории средней школы №93, - проинформировал депутатов начальник управления.



Народные избранники высказали ряд предложений и идей по улучшению спортивных уличных площадок.



Так, Мария Харченко подняла вопрос строительства бассейна или ледовой арены в Майской Горке. Депутат Ксения Корюкина подняла вопрос обустройства футбольной площадки возле средней школы №24, а председатель городской Думы Иван Воронцов предложил обустроить скейт-парк в Северном округе.



Кроме этого, депутаты обсудили вопрос обустройства школьных лыжных трасс. Так, председателем общественного совета округа Варавино-Фактория Еленой Дорофеевой был поднят вопрос о необходимости создания на территории округа лыжного стадиона.



- В настоящее время вид спорта «Лыжные гонки» развивается только в муниципальном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа им. П.В. Усова». Дети занимаются лыжными гонками на аллее вдоль проспекта Ленинградского. Для более качественной подготовки спортивного резерва в школе необходим свой объект спорта, а именно лыжный стадион, - рассказала общественный деятель.



На заседании депутат Ольга Шананина озвучила тему проведения массовых легкоатлетических забегов, их увеличения и вопросы безопасности.



В свою очередь, Елена Ануфриева предложила обратить внимание на обустройство спортивных площадок и в детских садах.



Председатель городской Думы Иван Воронцов предложил сформировать общий список предложений и возможные источники финансирования:



- Сегодня растет запрос жителей нашего города на занятия спортом, мы видим, что даже школьные спортивные залы заполнены до вечера. Отрадно, что в недавнем Послании президент страны Владимир Путин предложил в Год семьи увеличить финансирование на строительство школьных и уличных спортивных объектов. Считаю, что в каждом округе должны быть свои спортивные «точки притяжения», будь то ФОК или другой крупный спортивный объект.



Председатель комиссии Сергей Сорокин предложил активнее включиться в работу по возможному софинансированию проектов со стороны федеральных властей. «Надо максимально и оперативно проработать все вопросы по всем возможным планируемым спортивным объектам, в том числе, по наличию проектно-сметной документации, совместными усилиями максимально заходить в областные и федеральные программы», - предложил Сергей Эдуардович.