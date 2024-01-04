Елена Вторыгина посоветовала рожать детей в любви

Юбилейное заседание Женской палаты депутатов Архангельской области состоялось в рамках объявленного Президентом РФ Года семьи.

Женская палата депутатов отметила своё 10-летие. Главное в деятельности северянок – создание в Поморье комфортных условий для жизни, в числе которых совершенствование мер поддержки семей с детьми.

Женская палата создана заместителем председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Еленой Вторыгиной (фракция «Единая Россия») и уже много лет является совместным проектом с региональным отделением Партии.

В мероприятии на территории санатория «Беломорье» встретились представители исполнительной власти региона, областного избиркома, женщины-депутаты муниципальных образований Поморья.

Главными темами, которые обсудили на заседании, стали – послание Президента Федеральному Собранию и приуроченные к Году семьи мероприятия. Была озвучена информация по участию в грантах «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Поговорили и о семейном бизнесе, как факторе развития региона. Не обошли стороной и главное политическое событие года – выборы-2024.

- Наши рабочие встречи всегда наполнены особым теплом и радостью. Мы с удовольствием общаемся не только на профессиональные темы, но и обмениваемся опытом, делимся новостями из личной жизни и житейскими советами. А самое главное, что мы все транслируем, это, конечно, любовь - дети должны рождаться по любви, а не ради мер поддержки государства, - сказала Елена Вторыгина.

Активные и деловые не только обсудили вопросы, вынесенные на повестку, но и с большим удовольствием послушали лекцию «Процветание», а затем и поучаствовали в мастер-классе от студии «Флорет» и Анны Семенихиной.



