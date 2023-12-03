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При открытых дверях. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На прошедшей рабочей неделе главным событием в парламенте столице Поморья стала последняя в этом году сессия, на которой был принят бюджет города (подробности здесь).

Но было еще много интересного…

В честь 30-летнего юбилея Конституции Российской Федерации Архангельская городская Дума распахнула свои двери для будущих избирателей… а, может быть, и депутатов. Воочию увидеть место, где принимаются законы, а также познакомиться с людьми, непосредственно занимающимися этим сложным процессом, пригласили старшеклассников одной из архангельских школ. В числе «экскурсоводов» была и Мария Харченко, чья партия (ЛДПР) настойчиво и целенаправленно занимается вовлечением подрастающего поколения в реальную политику.

Учащиеся 10 и 11 классов узнали о Конституции, ее значении для рядовых граждан, об этике ведения парламентской дискуссии то, что вряд ли прочитаешь в учебнике обществоведения, ведь с ними общались практики, а не теоретики. Ну и, конечно, от них прозвучали вопросы самого практического свойства.

Уровень общения оценил спикер городского парламента Иван Воронцов:

Состоялась достаточно оживленная дискуссия, в ходе которой учащиеся задали множество вопросом, в том числе и достаточно провокационных. Приятно, что молодежь у нас растет интересующаяся и любознательная.

Современная молодежь, она такая, за словом в карман не полезет, авторитеты для нее понятие достаточно абстрактное. Тем и интересны эти ребята.

Две представительницы прекрасной половины архангельского парламента, Ольга Шананина и Кристина Саблина, были приглашены на заседание Женской палаты Государственной Думы. В то самое здание на Охотном ряду.

Принимала их землячка, Елена Вторыгина, для который это уже четвертый(!) созыв. Она же инициатор создания такого добровольного объединения единомышленников по гендерному признаку. Началось все с экскурсии по кулуарам колыбели российского парламентаризма, во время которой гостьи из Поморья прониклись духом рабочего процесса федеральных политиков и историей законотворчества.

Потом была конкретика. Цель такого объединения - вовлечь и помочь женщинам менять жизнь на своих территориях, продвигать семейные ценности и решать проблемы защиты детей и семьи. Естественно, через парламентские механизмы.

Впечатлений – масса.

Ольга Шананина:

- Сегодняшний курс всей страны выбран нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным - это курс на семью. Именно об этом были выступления на заседании Женской палаты. Мы подробно обсудили финансирование мероприятий демографической политики, важные аспекты семьи, материнства, отцовства и детства.

Иван Воронцов представлял городской парламент на значимом культурном событии – открытии второй муниципальной модельной библиотеки на Чумбаровке.

В результате большой работы по преображению библиотеки-музея здесь появился библиотечный отдел с зоной свободного выбора литературы, фотозоной, компьютерами для пользователей с выходом в интернет и доступом к национальной электронной библиотеке. И это еще один этап к полному переформатированию городских библиотек по запросам читателей.

Иван Воронцов:

- На примере библиотеки имени Коковина мы видим, как много новых читателей прибавилось у после того, как она стала модельной. Новые форматы работы, которые используют модельные библиотеки, дают возможность взглянуть с другой стороны на организацию ее работы с читателями. Очень радостно, что национальный проект «Культура» существует и позволяет нам развивать наши библиотеки. Желаю уникальной библиотеке-музею новых идей, новых эмоций, знаний, вдумчивых читателей.  

16 декабрь 09:28 | : Политика / Горячая тема

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