Иван Воронцов: "Главные понятия нашей жизни имеют женское лицо"

Милые женщины!

От лица депутатов Архангельской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с праздником весны – Международным женским днём 8 марта!

Этот первый весенний праздник олицетворяет собой любовь и уважение, нежное и трепетное отношение ко всем женщинам.

Желаю вам, чтобы родные и близкие были всегда для вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в доме, а дети росли здоровыми, умными и добрыми!

Вы – хранительницы домашнего очага, пример для подражания, эталон красоты и жизненной мудрости.

Самые главные понятия нашей жизни имеют женское лицо: Родина, мама, честь, отвага, армия, да и сама жизнь – всё это женского рода.

Ваша поддержка, доброе слово помогают мужчинам преодолевать трудности и препятствия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для улыбок!

Всего вам самого чистого, доброго и светлого! Желаю, чтобы у вас всегда было замечательное весеннее настроение, а жизнь будет полна радости и счастливых перемен!

С праздником вас, дорогие женщины!

Председатель

Архангельской городской Думы И.А. Воронцов