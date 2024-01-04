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Иван Воронцов: "Главные понятия нашей жизни имеют женское лицо"

Милые женщины!

От лица депутатов Архангельской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с праздником весны – Международным женским днём 8 марта!

Этот первый весенний праздник олицетворяет собой любовь и уважение, нежное и трепетное отношение ко всем женщинам. 

Желаю вам, чтобы родные и близкие были всегда для вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в доме, а дети росли здоровыми, умными и добрыми! 

Вы – хранительницы домашнего очага, пример для подражания, эталон красоты и жизненной мудрости. 

Самые главные понятия нашей жизни имеют женское лицо: Родина, мама, честь, отвага, армия, да и сама жизнь – всё это женского рода.

Ваша поддержка, доброе слово помогают мужчинам преодолевать трудности и препятствия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для улыбок! 

Всего вам самого чистого, доброго и светлого! Желаю, чтобы у вас всегда было замечательное весеннее настроение, а жизнь будет полна радости и счастливых перемен! 

С праздником вас, дорогие женщины!

 Председатель
 Архангельской городской Думы  И.А. Воронцов 

08 март 08:03 | : Будни

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