Иван Воронцов: "Главные понятия нашей жизни имеют женское лицо"

Милые женщины!
От лица депутатов Архангельской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с праздником весны – Международным женским днём 8 марта!
Этот первый весенний праздник олицетворяет собой любовь и уважение, нежное и трепетное отношение ко всем женщинам.
Желаю вам, чтобы родные и близкие были всегда для вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в доме, а дети росли здоровыми, умными и добрыми!
Вы – хранительницы домашнего очага, пример для подражания, эталон красоты и жизненной мудрости.
Самые главные понятия нашей жизни имеют женское лицо: Родина, мама, честь, отвага, армия, да и сама жизнь – всё это женского рода.
Ваша поддержка, доброе слово помогают мужчинам преодолевать трудности и препятствия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для улыбок!
Всего вам самого чистого, доброго и светлого! Желаю, чтобы у вас всегда было замечательное весеннее настроение, а жизнь будет полна радости и счастливых перемен!
С праздником вас, дорогие женщины!
Председатель
Архангельской городской Думы И.А. Воронцов