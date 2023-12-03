Андрей Поташев: все проекты 2023 года в сфере водоснабжения выполнены

Главным событием 2023 года в Архангельске стало строительство кольцевого водовода в центре города. Общая протяженность нового трубопровода д-630 мм составит почти шесть км. Он станет резервным источником водоснабжения в случае аварийных работ на центральной магистрали столицы Поморья – «тысячнике».

«Строительство кольцевого водовода – символичное событие в жизни Архангельска. Горожане ждали его несколько десятилетий. И сегодня можно с уверенностью сказать – мы сделали это! Уже в 2024 году новая водопроводная артерия будет запущена в работу. Что очень важно, ввод кольцевого водовода позволит начать санацию «тысячника». Это не менее масштабный проект, который стартует уже в Новом году», – говорит генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Обновление сетей коснулось не только центра города. В этом году РВК-Архангельск прокладывал новый трубопровод системы водоснабжения в Маймаксу. Работы велись методом горизонтально-направленного бурения. Длина нового водовода - пять километров. Новый трубопровод выполнен из современных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, он прослужит горожанам не менее 50 лет.

«Маймаксанский округ – самый протяженный в областном центре. Старый трубопровод был построен полвека назад и уже не мог в полной мере обеспечить стабильное водоснабжение жителей этого района. Поэтому, чтобы не латать постоянно дыры, было принято решение проложить новую ветку и реконструировать ВНС 3-го подъема Маймаксы. Сейчас работы по строительству трубопровода в завершающей стадии, скоро маймаксанцы забудут о регулярных отключениях воды», – резюмировал Андрей Поташев.

На левом берегу реконструируется водонасосная станция на ул. Дрейера. На острове Краснофлотский ведется реконструкция канализационного коллектора и КНС, теперь стоки оттуда будут идти через дюкер под Северной Двиной и поступать на Центральные очистные сооружения. Переведен на центральное водоснабжение поселок Силикатчиков.

Новый участок водопровода появился и в самом быстро развивающемся округе – Майской горке. Замена коммуникаций потребовалась на новом участке Московского проспекта, который был открыт в декабре. Специалисты РВК-Архангельск переложили там водопроводные сети диаметром 400 мм, построили новые колодцы, оснащенные современной запорно-регулирующей арматурой. Трубы защищены специальной гильзой – теперь им не страшны ни вибрация от большого потока машин, ни подвижки грунта.

«Мы синхронизировали работы с дорожниками и согласовали все планы с руководством города. Построенный участок сетей под новой дорогой – гарантия стабильного и качественного водоснабжения в Майской горке. В 2023 году РВК-Архангельск вообще активно включился в программу «Комфортная городская среда». Летом мы работали параллельно с дорожниками на улице Гагарина, а осенью приступили к большому и серьезному проекту по реконструкции площади Профсоюзов – мы меняем под ней все трубы водоснабжения и водоотведения. Это обеспечит безаварийную работу на десятилетия вперед», – подчеркнул генеральный директор водоканала.

Ежедневно коллектив РВК-Архангельск проделывает огромную работу для того, чтобы система водоснабжения и водоотведения не давала сбоев, специалисты прокладывают новые трубопроводы, ведут реконструкцию действующих сетей и производственных сооружений. В этом году компания перешагнула 5-летний рубеж.

За пять лет работы предприятия в Архангельске в семь раз снизилось количество провалов на сетях водоснабжения и водоотведения, реконструировано и построено 27,3 км сетей водоотведения и 18 км сетей водоснабжения, построено четыре дюкера, реконструировано пять водонасосных станций. На ВНС установлено новое оборудование – взят курс на автоматизацию производства. Серьезно сокращен расход электроэнергии. Ведется работа по установке расходомеров на сетях – специалисты целенаправленно ищут утечки и сокращают потери воды.

«Мы с уверенностью и новыми силами вступаем в 2024 год. Работаем для того, чтобы жить в Архангельске было комфортно, влияем на этот показатель и год от года повышаем его. Мы сравниваем показатели аварийности и потерь воды и видим, что за 5 лет планомерной работы добились серьезных результатов по всем показателям. Например, динамика провалов на сетях: если в 2019 году их было 22, в 2020 -11, то уже в 2023 - только 6 штук. Динамика повреждений с раскопкой грунта тоже демонстрирует спад – с 2492 штук в 2018 году до 686 – в 2023. Снизилось количество засоров на сетях водоотведения – мы провели санацию всех магистральных коллекторов, ведем планомерную работу по промывке внутриквартальных сетей», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Впереди у «Росводоканал Архангельск» новый 2024 год и масштабные проекты. Компания продолжит полную замену сетей на площади Профсоюзов, а это почти 2 км труб. В планах реконструкция водонасосных станций и замена внутриквартальных сетей в городских округах. Начнутся строительно-монтажные работы по модернизации комплекса Центральных очистных сооружений канализации в Северном округе. Весной на полную мощность заработает реконструированная Центральная канализационно-насосная станция. Ведутся проектные работы по санации «тысячника». Проектировщики РВК-Архангельск разрабатывают проект и техническое решение по строительству новых трубопроводов водоснабжения и водоотведения в округах Майская горка и Варавино – Фактория. Продолжатся работы по строительству нового маймаксанского водовода.