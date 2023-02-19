Дмитрий Морев пообещал архангелогордцам чистую воду

Строительство нового кольцевого водовода - самый масштабный за последние десятилетия коммунальный проект Архангельска.

Сегодня темпы работ оценили глава Архангельска Дмитрий Морев, гендиректор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев и председатель комиссии городской Думы по вопросам строительства и землепользования Сергей Чанчиков.



Почти 5 км труб диаметром 630 мм станут резервным водоводом для города. Это позволит без отключения потребителей проводить необходимый ремонт на изношенных участках «тысячника», который служит уже полвека.

Впечатлениями от увиденного поделился градоначальник:

- Многие помнят, как полтора года назад из-за повреждения «тысячника» мы остались без воды более чем на сутки. При наличии магистрали-дублера «РВК-Архангельск» сможет запитать потребителей по резервной схеме. На переключение сетей потребуется не более 3-4 часов.



Качество производства работ не вызывает сомнений. Используются трубы из полимера, который долговечен и не подвержен коррозии. Прокладка производится преимущественно методом горизонтально-направленного бурения на глубине более трех метров. Мы находим островки в газоне, где на островках в газонах осуществляется прокол, а труба протягивается уже под землей – без нарушения покрытия дорог и тротуаров.



После завершения строительства «водного кольца» в конце 2023 года «РВК-Архангельск» проведет санацию полувекового «тысячника» - вода в кранах станет чище!



