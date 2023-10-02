Строительство кольцевого водовода в Архангельске близится к завершению

За минувшие выходные проложено еще 700 метров кольцевого водовода на двух участках – на Смольном буяне и улице Комсомольской. Теперь протяженность построенного трубопровода составляет 4,7 км. Осталось «пройти» под землей два участка по 800 и 200 метров. Первый – от ул.23-й Гвардейской дивизии по проспекту Дзержинского в сторону Смольного буяна, второй – по улице Комсомольской под Троицким проспектом в сторону набережной Северной Двины.

Общая протяженность кольцевого водовода, который станет дублирующей водной артерией для Архангельска и позволит приступить к ремонту единственной до настоящего времени городской магистрали, составляет 5,7 км.

Все работы по строительству кольцевого водовода выполняются методом горизонтально-направленного бурения. Технология представляет собой управляемый процесс прокладывания подземных коммуникаций на нужную глубину. Для этого используется специальный буровой комплекс.

«Метод горизонтального бурения состоит в одновременном бурении горизонтальной скважины и прокладки в ней трубы. Конструкция наших установок ГНБ позволяет изменять направление бурения на всем протяжении пилотной скважины. Буровая коронка со снарядом может обходить подземные препятствия, она изгибается по команде оператора установки. В скважину закачивается специальный буровой раствор, с его помощью уменьшается трение на буровой штанге и головке снаряда. Когда прошли пилотную скважину – устанавливаем расширитель обратного действия. Он протягивается с вращением, чтобы расширить пилотную скважину. Одновременно затягивается трубопровод», - рассказал производитель работ Андрей Полянский.

Отметим, что один из участков водопровода по пр.Дзержинского по проекту должны были строить открытым способом. Для этого пришлось бы вырубить 101 дерево.

«Чтобы их сохранить, было принято решение проложить эти 800 метров также бестраншейным методом. Несколько деревьев в местах приемных котлованов придется убрать, но большая часть зеленых насаждений не пострадает. Мы понимаем, насколько важно жителям Привокзального микрорайона сохранить деревья и идем навстречу людям», - рассказал начальник отдела капитального строительства РВК-Архангельск Иван Сеник.

Параллельно процессу протяжки труб специалисты ведут работы по установке семи приемных камер и более чем двух десятков колодцев. Плановое завершение всех работ по строительству кольцевого водовода – конец декабря 2023 года. Перед вводом в эксплуатацию будут проведены технически сложные пуско-наладочные работы и работы по переключению. После чего построенный трубопровод станет полноценным дублером тысячника.