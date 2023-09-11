С водой навсегда! "РВК-Архангельск" прокладывает дублер "тысячника"

Архангельск давно и с нетерпением ждет новостей о строительстве нового кольцевого водовода - того, что спасет город от обезвоживания при ремонтах "тысячника".



Ловите! Сегодня специалисты "РВК-Архангельск" прокладывает участок нового кольцевого водовода по улице Комсомольской.



Заводят новую трубу под землю на пересечении с проспектом Ломоносова. Там новая петля длиной 200 метров соединится в приямке с уже проложенным участком трубопровода.

"Плеть" миллиметр за миллиметром погружается в траншею. Для этого методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) выполнен прокол под дорогой на проспекте Ломоносова



«При строительстве кольцевого водовода мы используем метод ГНБ, который позволяет укладывать трубы под землю с минимальным ущербом для ландшафта, окружающей среды и горожан. Например, на перекрестке Комсомольской-Ломоносова сделан прокол, который способствовал проведению работ без перекрытия автомобильной дороги и изменения движения транспорта. Это очень эффективно: значительно сокращает затраты и драгоценное время», – отметил директор по капитальному строительству компании Александр Бараев.



Новая труба выполнена из современного материала - полиэтилена низкого давления. Гарантия производителя - 50 лет. На практике материал прослужит вдвое дольше.

На заключительном отрезке строители протянут завершающую "плеть" по Комсомольской под Троицким проспектом до Набережной Северной Двины. Здесь новая труба соединится в приёмной камере с действующим водопроводом.

Общая длина кольцевого водовода диаметром 630 мм составит более 5 км. Он станет резервным источником водоснабжения для города. Это позволит без отключения потребителей проводить необходимый ремонт на изношенных участках «тысячника», который служит уже более полувека.



