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Засухи больше не будет. В Архангельске продолжается прокладка дублера "тысячника"

О ключевых объектах инвестиционной программы предприятия «РВК-Архангельск» в ходе рабочего совещания рассказали заместителю главы Архангельска по городскому хозяйству Владиславу Шевцову.

 Так, речь шла о строительстве второй и третьей очередей кольцевого водовода, который станет дублером водопровода-тысячника. 

 - Благодаря реализации этого проекта в случае нештатных ситуаций на магистральной сети город не останется без воды – временные отключения можно будет осуществлять по секциям. Строительство этого важного технического комплекса находится на постоянном контроле руководства города. Все технические решения согласованы и сегодня применяются в работе. Подрядчик занят на участке третьей очереди протяженностью 2,2 километра, - рассказал Владислав Шевцов. 

 Напомним, что работа по прокладке кольцевого водовода ведется преимущественно методом горизонтально-направленного бурения на глубине более трех метров. 

Уже пройдены участки от проспекта Советских космонавтов вдоль улицы Гагарина через проспект Обводный канал и круг у швейной фабрики. Сейчас работы идут по проспекту Дзержинского. Далее они пройдут уже на участке второй очереди – от ул. 23-й Гвардейской дивизии до ул. Я.Тимме, а после – от Тимме до проспекта Обводный канал. 

 - Учитывая, что за почти полвека главная артерия города не знала ни одного капитального ремонта, после запуска «водного кольца» мы проведем его санацию. Наша компания делает все, чтобы водоснабжение Архангельска было бесперебойным и надежным, - отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев. 

28 март 15:12 | : Экономика

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