«Мы не сюсюкаем». Детское кино – это очень серьезно

3611 зритель. 19 фильмов на 28 сеансах. Открытие-закрытие как праздники Большого кино. Всё это случилось за 4 дня детской программы Седьмого международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске (список лауреатов здесь).

Но это сухие цифры. А вот эмоции.

С программным директором кинофестиваля Анжеликой Долининой мы начали разговор с того, что детское кино в нашей стране всегда было на вторых ролях, этакое недокино. Да-да, и раньше тоже, специально созданная в идеологическо-воспитательных целях Киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького в советские времена проигрывала «Мосфильму» даже в зарплатах сотрудников. Дошло до того, что чиновники от культуры разрешили разбавить школьно-сказочный «репертуар» костоломными боевиками. И что? «Пираты ХХ века» с несколькими приёмами полузапрещённого на тот исторический момент карате стали абсолютным лидером проката на все советские времена.

С приходом перестройки и открытия культурных границ детское кино вообще попало в полный загон, прокатчики посчитали, что для подрастающего поколения «Короля Льва» более, чем достаточно. Отечественный зритель, а с ним и производитель киноконтента, с этим понуро согласились.

И только недавно… наш родной «Чебурашка» всем носы утёр, за ним «По-щучьему велению» рвётся в лидеры. Дети, при поддержке родителей, голосуют рублём и это самый стабильный показатель.

Но Arctic open – особый случай. Здесь крутят УМНОЕ кино, а не приложение к попкорну. Детская программа не исключение.

- Мы специально собирали конкурсную программу, чтобы зрителю сразу было понятно – она для тех, кто живёт на севере, у моря, - рассказывает Анжелика Долинина. – «Кинопорт» - это наш долгоиграющий проект, который мы намерены развивать и дальше. В ней под особым углом рассматривается тема северного одиночества, которая волнует представителей любого поколения.

- Неужели и детей?!

- На Севере быстрее взрослеют, климатические условия это предполагают, у нас экстрима больше, чем в южных широтах. Все мы – дети природы. В программе фестиваля был фильм, где весь звуковой ряд построен на звуках природы. Школьники смотрели, не отрываясь, потом долго обсуждали.

И было что. Собственными глазами видел, как подростки выходили из зала с просмотра и… вставали в хвост новой очереди на сеанс. Вообще очередей давно не видел.

- А им не грустно от увиденного на экране?

- Наоборот! Восторг от того, что живут именно здесь. Магия кино позволяет им душой войти в арктическое пространство, которое, вроде и не за окном, но в тоже время рядом.

- То есть, вы фестивальным показом поддерживаете тренд нашего губернатора, что Архангельск должен вернуть себе статус главных российских ворот в Арктическое пространство? Ведь дети как раз и есть целевая аудитория.

- Несомненно. Потом мы подбирали фильмы разных жанров и настроений, «Иван Семёнов: большой поход» настоящая залихватская комедия. Дети быстро переключаются с одного настроения на другое, тебе, как родителю, должно быть известно. Главное, чтобы это были честные истории, тогда им интересно их обсуждать. Мы с детьми не сюсюкаемся, родители это понимают и принимают, подходят после сеанса и говорят спасибо.

- Кстати, о родителях…

- Для них наша специальная программа «Родительский час». Именно в его рамках показывался фильм «1000 дешёвых зажигалок», с автором которого ты уже беседовал. Это очень серьёзный разговор о недолюбленности, который, наверное, больше нужен взрослым. Знаешь, что самое приятное? Видеть, как в зрительный зал заходят взрослые со своими детьми. На мой взгляд, очень важная семейная ценность, вечер у них точно скучным не будет.

- Лично мне немного жаль, что в этот раз совсем мало приехало в Архангельск иностранных участников.

- А китаец? А иранец? Европейским участникам мы даже не рассылали личные приглашения, чтобы их же не подставлять перед своими. Зато они присылают авторские видео-презентации, которые включаем перед просмотрами. И это получается очень по киношному, как будто специально срежиссировано. Ничего, всё когда-нибудь заканчивается…

Тут мою собеседницу выдернули на обсуждение очередной ленты, и её место занял уже хорошо знакомый кинематографист из Мурманска Юрий Дорофеев, выступающий на этом кинофестивале в роли модератора показов. Вид усталый, но задорный, на кураже.

- Ты же знаешь мой фестивальный график. Утром встал, вышел из гостиницы, прогулялся по набережной… и на целый день «нырнул» в «Мираж». В этот раз успел рассмотреть все ваши новые арт-объекты… ну, здОрово.

- А некоторые хают.

- Это от замыленности глаз и склочного характера. У Архангельска, на мой взгляд, большой исторический запас прочности, которого, увы, нет у моего Мурманска.

- Знаю, что тебе наш город по душе. Давай сразу о фестивале.

- Развивается от года к году. Уже узнаю постоянных зрителей, но много новых лиц. Это классно, что в кино родители снова стали ходить с детьми и наравне принимать участие в обсуждениях. Но с моей точки зрения, ещё более ценно, когда дети приводят в кино детей, своих школьных друзей, практически неиссякаемая аудитория. Как мы в нашем детстве… возвращаемся к истокам.

- А личные открытия?

- Фильм «Род.Дом». Ребёнок сам выбирает себе родителей, что ещё раз подтверждает очень высокий уровень конкурсного отбора. Слышал бы ты дискуссию после сеанса. Вообще это самый интересный момент показа, смотреть, как начинают по-взрослому работать детские мозги. А у взрослых эти же мозги встают на место. Мне с такой аудиторией легко работать, знаешь, о чём и как говорить.

- Надеюсь, без конфликтов в зале?

- Что ты, на Arctic open царит атмосфера добра, говорю это без всякого пафоса. Она сплачивает, здесь каждый может почувствовать, что он не один со своими личностными проблемами, что есть шанс их решить.

Юрий рассказывает, какое впечатление произвёл на него «Испытание аулом», история борзого городского мальчика, поспорившего с родителями, что запросто проведёт месяц в ауле, где когда-то родился ещё его дед. Испытание корнями… актуальная проблема в наш век поголовной урбанизации и мегаполисизации.

- На этот раз очень много дебютов, интереснейших. И очень много семейного кино. Будешь смеяться, но это своеобразная демократизация внутрисемейных отношений, когда у всех равное право голоса. Чаще дети объясняют родителям, что те не поняли в только что посмотренном фильме, чем наоборот. Короче, вы растёте.

И ведь есть, куда. Мы с Юрой обсудили предложение, услышанное на фестивальном ужине от одного из маленьких актёров. А именно, в следующем году ввести в структуру «Arctic open – детям» специальное детское жюри. Такой эксперимент в середине 70-х поставил ММКФ. И сразу конфликт – взрослое жюри назначило победителем в номинации совместную советско-американскую ленту «Синяя птица», а детское топило за чисто американского «Тома Сойера», говоря в телекамеру, что «эти взрослые ни хрена не догоняют в настоящем кино». Разгоревшиеся страсти даже показали в программе «Время», и у меня серьёзные опасения за будущее редактора выпуска.

Но нам ли скандалов бояться, особенно творческих! Вот подождём год и посмотрим…

Вместо послесловия. Ольга Петрова, зритель:

- Ну вот и настало то время, когда можно опять с головой погрузиться в этот чудесный мир кинематографа с Арктик опен - детям. Я не знаю, догадываются ли все те, кто принимают участие в создании представленных нам фильмов, какую роль они играют в жизни каждого из тех, кто приходит на просмотр… Мне бы хотелось, чтобы знали! Здесь нет фильмов, которые могли бы оставить кого-то равнодушными. И вот в этом я и вижу главный смысл кинофестиваля - живой диалог!! Сначала с актёрами и режиссёром в кинотеатре, а потом с членами семьи дома… Мы говорим, обмениваемся мнениями и даже спорим. Вот как сегодня, после просмотра фильма «1000 дешёвых зажигалок». Такой непростой и такой понятный, он задал настроение этому вечеру, а ещё позволил каждому из нас высказаться. Спасибо большое всей команде фестиваля #arcticopen2023 за такую возможность, стать ещё чуть ближе друг другу.

Леонид Черток