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Поморье под знаком Киномарафона Arctic open 2023

В феврале в районах Архангельской области начнутся показы фильмов Киномарафона Arctic open 2023. Зрители познакомятся  с новым, авторским кино из программы VI Международного кинофестиваля Arctic open. Зрителям будут представлены  картины дебютантов, известных  режиссеров и кинокомпаний – партнеров. 

Киномарафон Arctic open – эхо кинофестиваля, проходит в Архангельской области с 2017 года, представляя собой альтернативный и бесплатный прокат авторского кино. С 2019 года к киномарафону присоединились и другие регионы России – Ленинградская, Псковская, Свердловская области и Республика Коми. В прошлом году фестивальные фильмы посмотрели 14 000 человек, в том числе в киноклубе  «Русского  дома» города Гюмри в Армении. В Архангельской области было больше 4000 зрителей на 46 площадках. 

Традиционно зрители смогут увидеть часть фильмов программы Международного кинофестиваля Arctic open совершенно бесплатно. Показы пройдут в кинозалах, киноклубах, культурных, творческих центрах и библиотеках Архангельской области и за ее пределами. Миссия Киномарафона – не только познакомить зрителя  с новыми  российскими фильмами,  которых в большинстве своем нет в широком прокате, но и объединить людей, любящих умное фестивальное, авторское  кино. В программе 2023 года 31 фильм – художественные полнометражные, короткометражные и документальные киноработы авторов, давших согласие на прокат.

Организаторы показов могут выбрать, что смотреть и обсуждать вместе со зрителями. Все киноленты собраны по тематике и возрасту. Фильмы для подростков и семейного просмотра, о взрослении, комедии о любви, детских шалостях, а также серьёзные киноисследования Арктики, жизни на Севере, кино о выборе жизненного пути. Также в программах Киномарафона прослеживается музыкальная тема, проходящая через весь проект «Киномост: Arctic open». Кроме фестивальных работ в программу вошли фильмы, предоставленные студией «Ленфильм» - это ленты о героическом городе Ленинграде во время блокады – кинолетопись о том, как выживали жители осажденного города.
 

«Мы приглашаем всех, кто любит и ценит хорошее российское кино стать участниками Киномарафона.  Музеи, Дома культуры, социальные и молодежные центры, библиотеки, творческие объединения, киноклубы  в разных уголках страны на время проведения акции превращаются в «социальные кинотеатры», объединения по интересам. Главная ценность акции в том, что это не просто коллективный просмотр фильмов, это место для получения новых знаний, впечатлений, эмоционального заряда, общения, дискуссий, совместного обсуждения жизненных, психологических  проблем, которые поднимаются в произведениях киноискусства. А для режиссеров, молодых авторов – это возможность получить самое ценное – зрителя. Кино объединяет!», - говорит директор Международного кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова. 

С полной программой Киномарафона  2023  можно познакомиться на сайте Arctic open - https://arctic-open.com/kinomarafon-2023/. Здесь же размещены условия  кинопоказов, памятка для организаторов на местах. Киномарафон Arctic open продлится до 15 июня 2023 года. 

Проект Киномарафон Arctic open 2023 проводится в рамках проекта «Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры Архангельской области. Организатор проекта – НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск.


10 февраль 15:17 | : Культура

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