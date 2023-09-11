Arctic open приглашает: дети, хотите в кино бесплатно?!

Оргкомитет VII Международного кинофестиваля Arctic open сообщает о регистрации на бесплатные показы фильмов кинофестиваля "Arctic open - детям".



Процедура стандартная: смотрите расписание и выбираете фильм, на который хотите сходить.



И пусть вас не смущает слово "купить". Билеты для зрителей Arctic open на все события кинофестиваля бесплатные!



И вот ваш заветный билетик в кино есть у вас на электронной почте!



Организаторы кинофорума просят своих потенциальных зрителей не опаздывать на сеансы и не торопиться с бронированием большого количества билетов, если вы не уверены пойдете ли на показы. Они очень хотят, чтобы мест на просмотры хватило всем!

С программой и расписанием киносеансов можно ознакомиться по этой ссылке: https://arctic-оpen.com/calendar2023/.

Будет также и выдача билетов офлайн. В ТРК «Титан Арена», МИРАЖ-СИНЕМА, 4 этаж.

27 октября (пятница) 17.00-21.00



При поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Архангельской области.